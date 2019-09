Jackpot EuroMillions van 190 miljoen valt niet, Belg wint wel 5 miljoen

Niemand heeft de megajackpot van 190 miljoen euro gewonnen bij de trekking van Euromillions. Wel was er één winnaar op rang twee, een landgenoot. Die is meteen ruim 5 miljoen euro rijker.

Geen hoofdwinnaar dus. Het bedrag van 190 miljoen euro blijft nog minstens tot de volgende trekking, komende vrijdag, staan. Hoger kan het bedrag niet worden: de negen deelnemende landen hebben die smak geld bepaald als het absolute plafond.

Als er ook vrijdag geen winnaar is in rang één, volgen er nog maximaal vier trekkingen. ‘Die laatste keer is er sowieso een winnaar’, zegt Jean-François Mahieu, de woordvoerder van de Nationale Loterij. ‘Als dat niet in rang één is, dan wel in rang twee.’