Gletsjer van Mont Blanc staat op instorten

Een deel van een gletsjer op de Mont Blanc zou kunnen instorten. De Italiaanse autoriteiten hebben enkele voorzorgsmaatregelen genomen.

Experts waarschuwen dat een deel van de Planpincieux-gletsjer, nabij de Frans-Italiaanse grens, 50 tot 60 cm per dag aan het wegglijden is. Zowat 250.000 kubieke meter ijs dreigt af te breken.

De burgemeester van het nabijgelegen dorp Courmayeur, Stefano Miserocchi, zegt dat de opwarming van de aarde de berg verandert. ‘Daarom is het gebergte bijzonder kwetsbaar.’

Twee wegen aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc zijn gesloten omdat delen van een gletsjer op instorten staan.

Volgens de burgemeester lopen residentiële gebieden of toeristische faciliteiten geen gevaar. Maar berghutten in de regio van Rochefort zijn uit voorzorg geëvacueerd.

De Fondazione Montagna Sicura volgt de gletsjer sinds 2013. Volgens de experts is het onmogelijk te zeggen wanneer de ijsmassa naar beneden zou komen. De Mont Blanc is met zijn 4.810 meter de hoogste berg in de Alpen.