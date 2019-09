Ross Brawn, tegenwoordig aan de slag als motorsportbaas van de Formule 1, wil duidelijk maken dat indien er wijzigingen zouden komen in het GP-format bij bepaalde races in 2020, deze louter experimenteel van aard zullen zijn.

De Brit had eerder al eens laten horen dat hij nog voor de grote wijzigingen in 2021, volgend seizoen al een paar nieuwe concepten wilde introduceren die het spektakel tijdens een raceweekend zouden moeten verhogen.

Een voorstel was onder andere om eventuele wijzigingen aan te brengen aan het kwalificatieformat en Brawn wil nu benadrukken dat het enkel zal gaan om experimentele wijzigingen tijdens een paar races.

"In de afgelopen dagen heb ik verschillende verklaringen gelezen van rijders en experts over ideeën om de indeling van een raceweekend spectaculairder te maken," aldus Brawn.

"Om de situatie te verduidelijken en misverstanden te voorkomen, zijn er discussies over het experimenteren in 2020 met veranderingen in het kwalificatieformat om een Grand Prix-weekend een beetje minder voorspelbaar te maken."

"Ik wil de nadruk leggen op het woord 'experiment', want daar gaat het om - een klein voorbeeld om de richting voor de toekomst te bepalen."

"We zijn ons er maar al te goed van bewust dat de huidige kwalificatiestructuur spannend en spectaculair is, maar wat ook belangrijk is, is dat we ervoor zorgen dat de race, het hoogtepunt van het weekend, de allerbeste is die ze kan zijn."

Opties die dikwijls naar voor geschoven worden zijn een zogenaamde kwalificatierace of een ‘reversed grid.’ Brawn is van mening dat deze formats enkel degelijk getest kunnen worden door ze ook echt uit te voeren.

"Het maakt niet uit hoeveel simulaties je ook uitvoert, er is geen maatstaf die nauwkeuriger is dan de baan", legt Brawn uit.

"Formule 1, de teams en de FIA bestuderen de mogelijkheid van een herzien format voor een klein aantal races voor volgend seizoen."

"Met een stabiel sportief en technisch reglement voor 2020 is dit het perfecte moment voor dergelijke evaluaties."

"Er is nog geen besluit genomen omdat we alle details aan het afronden zijn, maar de feedback die we tot nu toe hebben ontvangen is in de meeste gevallen positief."

"Ik begrijp dat de puristen zich misschien zorgen maken, maar we moeten niet bang zijn om een experiment uit te voeren, anders kunnen we geen vooruitgang boeken."

"We willen geen verandering om te veranderen; we willen onze sport verbeteren, omdat je, net als de ontwikkeling van de auto's, het risico loopt om achteruit te glijden als je stilstaat."

