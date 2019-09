Trump ziet impeachment-onderzoek als 'heksenjacht'

De Amerikaanse president Donald Trump hekelt het onderzoek naar zijn afzetting dat de Democraten starten, als onzinnige 'heksenjacht'.

Trump reageerde vanuit New York op de aankondiging van de Democraten in het Congres (het lagerhuis en het hogerhuis) dat er een onderzoek wordt opgestart naar zijn afzetting in het Huis van Afgevaardigden (het lagerhuis).

Concrete aanleiding voor het onderzoek vormt een telefoongesprek van de Amerikaanse president in juli met zijn Oekraiënse ambtgenoot Volodimir Zelenski. Tijdens dat gesprek zou Trump tot acht keer toe hebben gevraagd een onderzoek te starten tegen Hunter Biden, de zoon Joe Biden. Joe Biden is oud-vicepresident en mogelijk Trumps democratische uitdager tijdens de presidentsverkiezingen in 2020.

Opname telefoongesprek

Trump tweette dinsdag dat hij 'een volledige niet-geredigeerde versie van het gesprek' zou vrijgeven. Pelosi liet al weten dat dit niet voldoende zou zijn voor haar onderzoekers, waarop Trump reageerde: 'Ze hebben de transcriptie van het telefoongesprek niet eens gelezen.'

Amerikaanse president bestempelde de demarche van de Democraten als een onzinnige 'heksenjacht'. Hij ziet ze als een poging om hem te ondermijnen op een moment dat hij diplomatieke betrekkingen onderhoudt met buitenlandse leiders. 'Zo'n belangrijke dag bij de Verenigde Naties, zoveel werk en zoveel succes en de Democraten hebben besloten om alles te ruïneren en naar beneden te halen met nog meer breaking news heksenjacht onzin. Zo slecht voor ons land!, aldus Trump.