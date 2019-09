Frankrijk en Servië naar halve finales EK volleybal

Frankrijk (CEV-3) en Servië (CEV-1) hebben zich dinsdag voor de halve finales van het Europees kampioenschap mannenvolleybal geplaatst. Voor eigen publiek maakten de Fransen in Nantes korte metten met Italië (CEV-4). Het werd 3-0. Alleen in de tweede set was er spanning: 25-16, 27-25, 25-14.

In het Sportpaleis van Antwerpen had Servië vijf sets nodig tegen Oekraïne (CEV-19), dat in de achtste finales de Red Dragons (CEV7) met 3-2 uit de titelstrijd knikkerde. Het werd 21-25, 25-23, 25-22, 19-25 en 15-9.

In de halve finales nemen Frankrijk en Servië het vrijdag in Parijs-Bercy tegen elkaar op. Slovenië (CEV-7) en Polen (CEV-5) spelen donderdag in Ljubljana de eerste halve finale. .

