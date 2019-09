De andere slachtoffers van Thomas Cook

Luchtvaartmaatschappijen, hotelketens en toeristische regio’s zullen het voelen als Thomas Cook omvalt.

1. Brussels Airlines

In ons land zullen de gevolgen het grootst zijn voor Brussels Airlines. Thomas Cook sloot er in 2017 een partnership mee, waarbij de eigen luchtvaartmaatschappij, Thomas Cook Airlines, ophield te bestaan en het gros van het personeel en twee vliegtuigen verhuisden naar Brussels Air­lines. Dat vervoert sindsdien de Belgische vakantiegangers van Thomas Cook.

Voor Brussels Airlines was het een perfecte match. Zakenreizigers, een groot deel van het publiek, vliegen doorgaans niet in het weekend, waardoor heel wat vliegtuigen aan de grond bleven. Die konden plots op zaterdag en zondag toch de lucht in om vakantiegangers te vervoeren. Ook kon Brussels Airlines dankzij de mix van zakenreizigers en toeristen zijn vliegtuigen beter vullen.

Door de overeenkomst kwamen er ook 26 bestemmingen bij. Naar plekken als Kaapverdië bijvoorbeeld zou het zonder Thomas Cook nooit hebben gevlogen.

Bij de bekendmaking van het akkoord werd er gesproken over ‘een miljoen zitjes’ die Thomas Cook bij Brussels Airlines zou afnemen. De luchtvaartmaatschappij wil niet zeggen over hoeveel stoelen het nu gaat, maar insiders spreken over 7 à 8 procent van het totaal. Voor Brussels Airlines is dat bijzonder aantrekkelijk, omdat het gegarandeerde inkomsten zijn. Die dreigt de maatschappij kwijt te spelen op een slecht moment. Moedermaatschappij Lufthansa besliste dit jaar dat Brussels Airlines onder eigen vlag kon blijven vliegen, maar verwacht wel betere cijfers.

Ook andere luchtvaartmaatschappijen in het buitenland, waar Thomas Cook stoelen afneemt, zullen de impact voelen.

2. Hotels

Heel wat hotels en hotelketens zijn erg afhankelijk van Thomas Cook. Er zijn de ‘eigen’ hotelketens, zoals Sentido en Casa Cook, maar ook ketens waar Thomas Cook een minderheidsbelang in heeft, zoals Aldiana. Ook met spelers als Club Med heeft Thomas Cook belangrijke partnerschappen. En dan zijn er nog de vele hotels waar Thomas Cook al lange tijd een pakket hotelkamers gegarandeerd afneemt.

‘Die hotels zullen op korte termijn een flinke knauw krijgen’, zegt Jan van der Borg, professor toerisme aan de KU Leuven. Maar helemaal fatalistisch is hij niet. ‘Het is een kans voor die bedrijven om zich te heroriënteren, om eens kritisch naar die strategie te ­kijken. En misschien alternatieven te ontwikkelen die duurzamer, authentieker en unieker zijn.’

Het toerisme is een boomende sector. De World Tourism Organization van de Verenigde Naties (UNWTO) verwacht dat het aantal toeristen zal toenemen met 3 procent per jaar tot 2030. ‘En reorganiseren is veel makkelijker in een groeimarkt, dan in een krimpende mark’, zegt Van Der Borg.

3. Toeristische gebieden

In heel wat toeristische gebieden gingen de alarmbellen af. Op zowat elke zonnige bestemming kwamen er spoedvergaderingen. Zoals in Griekenland, waar intussen wordt gesproken over ‘de zwaarste klap sinds de financiële crisis’. Er wordt uitgegaan van een impact van een half miljard euro. Michalis Vlatakis van de koepel van reisbureaus op Kreta had het in The Guardian over ‘een aardbeving van zeven op de schaal van Richter, en we verwachten een tsunami’. Gelijkaardige geluiden zijn te horen bij andere bestemmingen, van Turkije over Tunesië tot Marokko.

Volgens Jan van der Borg zijn het vooral die ‘zon-, zee- en zand-bestemmingen’ die klappen zullen krijgen. Voor die toeristische gebieden volgt dezelfde opdracht als voor de hotels: heroriënteren, nieuwe dingen aanbieden. ‘Inzetten op trends als experience tourism, bijvoorbeeld. ‘Door de dominantie van Thomas Cook waren die denkoefeningen misschien te lang op de plank blijven liggen’, zegt Van der Borg.

Tenzij het gat snel wordt gevuld door een andere grote speler die meer van hetzelfde gaat aanbieden. ‘Die kans bestaat altijd, maar dat zou erg jammer zijn.’