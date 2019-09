Lenen voor een huis moet hier moeilijker worden, vindt Europa. Waarom dat zo is. En wat de gevolgen zijn

De woonkredieten in ons land worden te soepel toegekend. Dat vindt de Europese waakhond voor de financiële stabiliteit.

Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) riep ons land maandag op om in te grijpen in de vastgoedmarkt. Er is bezorgdheid dat die oververhit geraakt. En bovendien zitten Belgische gezinnen te diep in de schulden. Woonkredieten zouden minder soepel toegekend moeten worden. Maar is dat wel de oplossing? En wordt het dan moeilijker om huizen te kopen? Chef Economie Dries De Smet legt uit.

