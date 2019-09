Meteen verrassing in de beker: Cercle Brugge blameert zich tegen ploeg uit tweede amateur, ook Waasland-Beveren sneuvelt al

De eerste wedstrijden in de zestiende finales van de Beker van België hebben meteen een verrassing opgeleverd. Cercle Brugge ging in het eigen Jan Breydelstadion de boot in tegen US Rebecquoise uit de tweede amateurklasse en is meteen uitgeschakeld. Ook Waasland-Beveren overleefde de zestiende finales niet. Het gaf op de Freethiel een 3-1-voorsprong uit handen in een spectaculaire match tegen Westerlo: 3-4. Genk wist als enige ploeg uit 1A wel te overleven dankzij een 0-3-zege in Ronse.

Cercle blameert zich tegen ploeg uit tweede amateur

Het blijft vreemd, die drang tot roteren in de beker. Zeker als je al geen overschot hebt in de competitie, zoals Cercle Brugge. De ideale gelegenheid dus om wat vertrouwen op te doen, ook al is het dan tegen een mindere ploeg uit tweede amateur. Maar ook Fabien Mercadal liet met Badiashile, Taravel, Dabila, Kouamé, Peeters en Gory de fine fleur aan de kant.

Foto: Isosport

En dat was er aan te zien, want Rosy van Rebecq nam Hubert al vroeg te grazen met een op Panzo afgeweken bal. Na een paar acties van Cercle stond Rebecq via Nassa zelfs dicht bij de 0-2. Foster zocht de gelijkmaker, maar vond twee keer Damien Lahaye (ex-Charleroi, ex-KVK) op zijn weg. Even voor het uur voerde Mercadal drie wissels door, maar het niveau kwam het alvast niet ten goede, integendeel zelfs. Niet alleen de minuten tikten weg, ook het vertrouwen. Geen goed signaal alvast voor de cruciale match van zaterdag tegen Eupen.

Spectaculaire ommekeer helpt Westerlo voorbij Waasland-Beveren

Heel lang was het echter niet wachten op nummer twee, want Waasland-Beveren, dat op hetzelfde moment begonnen was als Cercle, ging in een spectaculaire match onderuit tegen Westerlo (1B). Zeven goals, drie strafschoppen en de winning goal in de slotseconden van de extra tijd. Maar wel ook een pijnlijke aftocht voor de Waaslanders.

Zoals aangekondigd voerden beide trainers flink wat wissels door, respectievelijk acht en zes. Zo verschenen Tshibola en Kobayashi bij de thuisploeg voor het eerst in de basis. De Waaslanders leken hun schaapjes voor rust op het droge te hebben na twee penalty’s van Durmishaj en een intikker van Emmers.

Foto: Photo News

Maar dat was buiten Paul Keita gerekend, die verrassend centraal achterin stond. De Senegalees lag aan de basis van drie tegengoals. Eerst trok hij aan de noodrem, waardoor Westerlo vanop de stip op voorsprong kwam. Na rust was hij de auteur van een owngoal en bij het derde doelpunt trapte hij een gat in de lucht. In het absolute slot rondde De Schryver een mooie aanval af. Drama bij de thuisploeg. Feest bij de Kemphanen.

Genk klaar het klusje na rust in Ronse

Zo kwam het dat Genk de enige eersteklasser is die dinsdagavond de zestiende finales overleefde. Op het veld van Ronse had de kampioen het lang niet onder de markt - de thuisploeg had voor rust zelfs de grootste kans - maar na de pauze lukte het wel. Stephen Odey scoorde op het uur de openingstreffer, tien minuten later zorgde Bryan Heynen vanop de stip voor de 0-2 en in het slot legde Paul Onuachu zelfs nog nummer drie in het mandje.

Foto: IsoSPORT

Uitslagen:

Cercle Brugge-US Rebecq (2de amateur) 0-1

Waasland-Beveren-Westerlo (1B) 3-4

Ronse (2de amateur)-Genk 0-3