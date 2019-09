Braziliaanse president noemt bosbranden Amazone ‘grote leugen van de media’ in toespraak voor VN

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft dinsdag tijdens zijn toespraak voor de Verenigde Naties zoals verwacht erg fel gereageerd op de internationale ophef over de vele bosbranden in de Amazone.

Bolsonaro benadrukte in zijn toespraak vooral de soevereiniteit van Brazilië over de Amazone. ‘Het is volledig fout om te denken dat de Amazone deel uitmaakt van een zogenaamd mondiaal erfgoed. Net zoals het fout is om, zoals wetenschappers doen, het regenwoud te zien als de longen van de aarde’, zei de uiterst rechtse president.

De vele bosbranden in de Amazone dit jaar, het hoogste aantal sinds 2010, zorgde wereldwijd voor grote ophef over het voortbestaan van het regenwoud. Dat woud is nota bene een belangrijke troef in de strijd tegen de klimaatverandering. De regering van Bolsonaro kreeg daarom de kritiek niet genoeg te doen om de branden te bestrijden.

Volgens Bolsonaro worden de branden voornamelijk veroorzaakt door het droge weer. Dat het regenwoud door de branden wordt verwoest, noemde hij dan weer ‘leugens van de media’. ‘De sensationele aanvallen in de internationale pers tegen mijn regering hebben in Brazilië vooral heel wat patriottisme aangewakkerd’, zei hij.

‘Holbewoners’

Bolsonaro werd gekozen tot president met onder meer de belofte om het Amazonegebied tot ontwikkeling te brengen, en wel door de infrastructuur er uit te bouwen en door meer landbouw- en mijnbouwactiviteiten toe te staan in beschermde leefgebieden van inheemsen.

‘Het zijn de ngo’s die willen dat de inheemse inwoners van Brazilië holbewoners blijven. Als de grondstoffen uit hun leefgebieden geëxploiteerd worden, zoals goud, zilver en uranium, dan kunnen ook zij een beter leven gaan leiden’, vervolgde Bolsonaro.

Natuurbeschermingsorganisaties zeggen dat de Braziliaanse president er met zijn toespraak alvast niet in geslaagd is de wereld ervan te overtuigen dat het Amazonewoud bij hem in goede handen is. Zo noemde Greenpeace Bolsonaro na zijn toespraak ‘deel van het probleem, en niet van de oplossing’.