Wereldkampioene hoogspringen Lasitskene bijzonder kritisch voor Russische dopingautoriteiten

Maria Lasitskene, de Russische wereldkampioene hoogspringen, heeft zich dinsdag kritisch uitgelaten over de dopingautoriteiten in eigen land. Ze is bang om volgend jaar de Olympische Spelen te missen door de schorsing van de Russische atletiekfederatie. Aan het WK atletiek, dat vrijdag van start gaat, neemt Lasitskene deel onder neutrale vlag.

Maandag kwam het Wereldantidopingagentschap (WADA) naar buiten met “onsamenhangendheden” die zich zouden bevinden in de gegevens die het kreeg van het dopinglab in Moskou. De Russen krijgen drie weken om daar een verklaring voor te geven. Er is een vermoeden dat de stalen gemanipuleerd zijn, en dat zou Rusland op een uitsluiting van de Spelen in Tokio in 2020 kunnen komen te staan.

Maria Lasitskene, die zich zowel in 2015 als 2017 tot wereldkampioene hoogspringen kroonde vreest om na de Olympische Spelen van 2016 ook die van 2020 te moeten missen. Op Instagram schrijft ze dat ze “geen enkele zekerheid” heeft over haar deelname in Tokio en roept ze haar landgenoten op om “hun recht op deelname aan de Spelen te verdedigen”.

Lasitskene is bijzonder scherp voor de dopingautoriteiten in eigen land. “Ik heb echt geen zin om voor de tweede keer op rij de Spelen te missen omdat enkele mensen hun job niet goed doen. Hopelijk hebben de verantwoordelijken voor deze schande zonder einde nu de moed om op te stappen. Niet alleen de directie, maar ook de trainers die nog altijd denken dat je niet kan winnen zonder doping.”