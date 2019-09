Grote werken aan Brussels spoor treffen 27.000 reizigers

De werkzaamheden aan de seininrichting van Brussel-Zuid tussen 14 oktober en 12 november zullen gevolgen hebben voor naar schatting 27.000 reizigers die gebruikmaken van de piekuurtreinen.

Infrabel moderniseert van 14 oktober tot 12 november de seininrichting aan de zuidkant van het station Brussel-Zuid. Door de werkzaamheden is de capaciteit van de hele Brusselse noord-zuidverbinding beperkt, waardoor tijdens de piekuren niet alle treinen door de verbinding gestuurd kunnen worden.

Concreet worden in die periode elke weekdag 47 piekuurtreinen afgeschaft of omgeleid, die normaal door de noord-zuidverbinding rijden. Twaalf piekuurtreinen zullen helemaal niet rijden: zes P-treinen ‘s ochtends en evenveel ‘s avonds. Concreet gaat het om piekuurtreinen van en naar Landen/Tienen/Leuven, Ans/Luik, Kortrijk/Denderleeuw, Gent/Aalst en Dendermonde.

Voorts worden 35 P-treinen beperkt of omgeleid naar de stations Jette, Schuman, Brussel-West en Merode. Vanuit de eerste twee stations zijn er voldoende mogelijkheden om over te stappen naar een trein die door de Brusselse Noord-Zuidas rijdt, zo benadrukt de NMBS. Vanuit de stations Brussel-West en Merode wordt dan weer aangeraden om over te stappen op het netwerk van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. De NMBS-abonnees kunnen online een kaart aanvragen die hen in die periode gratis toegang geeft tot het MIVB-netwerk.

Naar schatting 27.000 reizigers - zowel ‘s ochtends als ‘s avonds ongeveer 13.500 mensen - zullen geconfronteerd worden met de aanpassingen. De afschaffingen hebben gevolgen voor 6.000 reizigers. Ter illustratie: op een normale weekdagen maken 218.000 reizigers gebruik van de noord-zuidverbinding.

Tijdens de verlengde weekends van 1, 2 en 3 november en 9, 10 en 11 november rijden er voorts geen treinen tussen Brussel-Zuid en Halle. Er rijden dan wel nog treinen in de noord-zuidas, al wordt het aantal treinen in beide richtingen beperkt tot zes per uur.

Vooral de eerste dagen problemen

De NMBS benadrukt dat er de komende dagen volop wordt ingezet op het informeren van de reizigers. ‘Het is belangrijk dat elke individuele reiziger weet wat de impact voor hem of haar is’, zegt Koen Kerckaert, business director transport van de spoormaatschappij. Zo zullen er flyers worden uitgedeeld aan de pendelaars in de vijftien treinen die naar de stations Merode en Brussel-West worden afgeleid.

‘We verwachten vooral de eerste dagen problemen’, zegt Kerckaert nog. ‘We zullen daarom inzetten op een grotere aanwezigheid in de treinen en in de stations.’ Zo zullen er op weekdagen in totaal 200 medewerkers extra ingezet worden om de reizigers bij te staan. Op weekenddagen gaat het om 40 bijkomende medewerkers.

Waarom de werken nodig zijn

De werken zijn volgens Infrabel nodig omdat de huidige technologie van de seininrichting een halve eeuw oud is. De werf vormt bovendien een cruciale fase in het Masterplan ETCS, een plan dat na de treinramp van Buizingen werd opgesteld om meer veiligheid op het spoor te garanderen.

In totaal zullen de motoren van 170 wissels vervangen worden. Er worden ook 65 seinen gemoderniseerd. Na de werken worden nog 240 testritten uitgevoerd om de veiligheid op elk mogelijk traject na te gaan. De werken zullen 24 miljoen euro kosten.

Tot slot kwam Infrabel bij de voorstelling van het vervoersplan nog even terug op de kritiek die het bedrijf eind juli had gekregen over de manier waarop het met de NMBS communiceerde over de werken. ‘We waren al langer met NMBS in overleg over de impact tijdens de weekends’, verklaarde Benoît Gilson van Infrabel. ‘Maar we moeten erkennen dat we NMBS nogal laat informeerden over de gevolgen tijdens de week. Mijn excuses daarvoor aan de NMBS.’