TV-tips. Siska Schoeters en een spervuur van vervelende vragen

1 63 UP

Canvas 23.05-23.55 uur

Michael Apted portretteert al sinds 1964 om de zeven jaar veertien mensen. Die zijn ondertussen 63. We krijgen de uitbundige Tony te zien, die droomde van een carrière als jockey maar taxichauffeur werd. En Nick, een boerenjongen uit Yorkshire, die ging studeren in Oxford en naar de VS trok om er wetenschappelijk onderzoek te doen.

2 SNATCH

Caz, 20.40-22.40 uur

Het scenario van deze film van Guy Ritchie valt niet na te vertellen. Het begint met een overval in Antwerpen, Brad Pitt speelt de hoofdrol en de film is even hectisch als Ritchies eerste, Lock, stock and two smoking barrels. Maar wel minder goed.

3 DURF TE VRAGEN

Eén 20.40-21.25 uur

Siska Schoeters en haar team haalden tien moslima’s voor de camera om hen te onderwerpen aan een spervuur van vragen, ook vervelende.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

Aandacht voor de situatie bij Thomas Cook, voor de beslissing van het Britse Hooggerechtshof over de sluiting van het Britse Parlement en een uitgebreid interview met Jean-Claude Juncker, afscheidnemend voorzitter van de Europese Commissie.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.00 uur

Ivan Ollevier en Hendrik Vuye proberen uit de leggen hoe de situatie in Engeland zit met de ‘grondwet’ en het parlement, Famke Robberechts is hoofdredactrice van het nieuwe magazine Newsweek en Marie Vinck speelt in regie van Ivo Van Hove in het theaterstuk Freud.

6 VANDAAG

Eén, 21.55 uur

Tom Boonen blikt vooruit naar de kansen van Remco Evenepoel op het WK tijdrijden van morgen. Guga Baul brengt voor het eerst een volledig album met eigen muziek uit. Voorts een item rond de meest recente ontwikkelingen in het Thomas Cook-verhaal.