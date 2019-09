Kortrijk voegt zich bij rijtje gemeenten die lachgas verbieden

Vanaf 1 oktober geldt in Kortrijk een verbod op de verkoop van lachgas in nachtwinkels en horecazaken. Kortrijk is niet de eerste stad die maatregelen neemt. Lachgas is geen onschuldig roesmiddel.

Wie van 1 oktober nog ampullen lachgas verkoopt in Kortrijk kan een GAS-boete krijgen tot 350 euro. Sinds eind juli is het oneigenlijk gebruik van lachgas in de stad ook al verboden. Dat naar aanleiding van een café waar de politie dozen vol lege ampullen had gevonden. (Lachgas dient als drijfgas voor slagroomspuiten maar wordt meer en meer gebruikt als roesmiddel. )

Eerder al liet Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD) de politieverordening uitbreiden met een verbod op het verhandelen en gebruiken van lachgas: er staat een GAS-boete op tot 350 euro. Ook Ninove, Kapellen, Arendonk, Herentals en andere gemeenten namen al maatregelen.

Lachgas veroorzaakt behalve een vluchtige roes ook coördinatiestoornissen, een tragere reactiesnelheid en hallucinaties. Toxicoloog Jan Tytgat waarschuwde eerder al dat bij gebruik een zuurstoftekort in de hersenen kan optreden. Het kan ook tot vrieswonden in de mondholte leiden en op lange termijn zelfs het zenuwstelsel beschadigen

De Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten vraagt nu ‘een signaal’ van de federale overheid rond de negatieve effecten van lachgas. ‘Een verbod eventueel’, aldus Nathalie Debast van de VVSG op Radio 1.

Enkele dagen geleden liet minister van Volksgezondheid De Block (Open VLD) nog weten een verbod op lachgas niet te steunen. Lachgas heeft immers andere toepassingen dan het (oneigenlijk) gebruik als roesmiddel. Een verbod zou moeten Europees worden geregeld, aldus de minister.