Deen Mikkel Bjerg wint voor de derde keer op rij, Brent Van Moer valt naast podium

Onze landgenoot Brent Van Moer is vijfde geëindigd op het WK tijdrijden voor beloften. De Oost-Vlaming, vorig jaar nog goed voor zilver, finishte op zestien seconden van het brons. Goud was voor de Deen Mikkel Bjerg voor de Amerikanen Garisson en McNulty.

Onder apocalyptische omstandigheden werkten de beloften hun WK-race af. Dat leidde tot spectaculaire valpartijen van onder anderen de Deense Europees kampioen Price-Pejtersen maar ook onze landgenoot Ilan Van Wilder ging onfortuinlijk neer in één van de talrijke plassen. 'Het is onverantwoord dat ze dit laten doorgaan', luidde het commentaar van de Brabander.

De latere starters waren meteen gewaarschuwd en zochten behoedzaam naar het juiste traject. Hierbij stond geen maat op de Deense titelverdediger Mikkel Bjerg. De poulain van Axel Merckx won voor het derde jaar op rij de titel bij de beloften en is hiermee de eerste renner ooit die dit realiseert. Bjerg wordt volgend jaar prof bij UAE Emirates waar hij aan de zijde van Jasper Philipsen zijn debuut zal maken.

Een sterke Brent Van Moer, vorig jaar nog tweede achter Bjerg, reed een evenwichtige tijdrit maar strandde uiteindelijk op de vijfde plaats. Met driekwart minuut achterstand op Bjerg was het goud onbereikbaar maar de Amerikaan Garrison, goed voor zilver, was slechts zeventien seconden sneller dan de eerstejaars prof van Lotto-Soudal. Beide Amerikanen boekten hun winst in het tweede deel van de tijdrit.

Van Moer: 'Zestien seconden is zuur'

Of Brent Van Moer kon leven met zijn tijdrit? 'Ik ben ontgoocheld', klonk het bij de Waaslander. 'Zestien seconden van de medailles, dat is niet veel, hé. Zeker op zo’n afstand. Ik wist op voorhand dat er plassen gingen liggen maar ik had ze niet zo diep ingeschat. Bij momenten reed ik tot aan mijn bracquet in het water. Sven Vanthourenhout zei me nog net voor de start dat hij me zou waarschuwen als er gevaar was. En dat deed hij ook maar de eerste plas reed ik al los door waardoor ik plotseling tien kilometer per uur trager reed. Toen wist ik dat ik heel goed zou moeten opletten. Elke keer dat je vertraagt, verlies je vermogen en moet je opnieuw optrekken.'

Van Moer had naar eigen zeggen een goed gevoel onderweg. 'Maar ik kreeg weinig tussentijden door en wist niet of ik goed bezig was. Ik reed bovendien nog een paar keer in een grote plas en dat kostte me echt wel seconden.'

Tegenvallend EK weggewerkt

Met zijn vijfde plaats werkte Van Moer wel een tegenvallend Europees kampioenschap onder de mat. 'Die wedstrijd heb ik zo snel mogelijk geprobeerd te vergeten', klonk het. 'Ik ging toen door een moeilijke periode, onder anderen door het overlijden van Bjorg (Lambrecht, red). Een mental coach heeft me hierbij geholpen. Dat zorgde ervoor dat ik relaxt naar hier ben gekomen maar ook met heel veel motivatie. Ik heb hier niet voor niets een week met Kevin De Weert en Victor Campenaerts gezeten. Ik voelde me klaar voor het podium. Helaas is het net niet.'

Ook woorden van respect voor de Deense Mikkel Bjerg. 'Het is toch met overtuiging dat hij hier wint, hé', blies Van Moer. 'Maar of hij het werelduurrecord van Victor Campenaerts kan breken? Neen, ik denk het niet. Dan speelt aërodynamica een grote rol en daarin heeft Victor zich maniakaal voorbereid.'