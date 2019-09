Dieselgate: Duits gerecht opent ook jacht op huidige VW-top

De Duitse justitie heeft Volkswagen-ceo Herbert Diess, bestuursvoorzitter Hans Dieter Pötsch en voormalig topman Martin Winterkorn aangeklaagd wegens marktmanipulatie.

Het Duits gerecht heeft vandaag een versnelling hoger geschakeld in dieselgate, meldt het persagentschap Reuters. Liefst drie topmannen van Volkswagen hebben een dagvaarding van bijna 640 pagina’s in de bus gekregen met daarin een persoonlijke strafklacht vanwege het opzettelijk te laat informeren van beleggers over de financiële gevolgen van de affaire rond sjoemelsoftware. Volgens de strafklacht was ook de huidige de top van VW - Diess en Pötsch - al in het voorjaar van 2015 volledig op de hoogte van de dieselfraude.

Vals spelen

Volkswagen moest in september 2015 toegeven dat het bedrijf met behulp van illegale software vals had gespeeld bij uitstoottesten. Daardoor leken miljoenen dieselauto’s van Volkswagen veel schoner dan ze in de praktijk waren. Het dieselschandaal heeft het Duitse autoconcern, waar ook Audi, Porsche en Skoda onder vallen, inmiddels al ruim 30 miljard euro aan boetes en schadevergoedingen gekost.

Autoriteiten in Duitsland bijten zich dan ook al een tijd vast in de zaak. Tegen Martin Winterkorn werd eerder al een aanklacht ingediend om andere redenen. Dat ook de huidige top rechtstreeks geviseerd wordt door de openbare aanklagers van Braunscheig, is een nieuwe tegenslag voor Volkswagen.

Raad van bestuur komt bijeen

Beleggers reageerden dinsdag dan ook geschrokken. Het aandeel op de beurs in Frankfurt verloor meteen na de aankondiging meer dan 2 procent. Daarop liet Volkswagen in een persbericht weten dat de raad van bestuur onmiddellijk zal worden samengeroepen om zich te buigen over ‘nieuwe, volgende stappen’.

Of dit betekent dat één of beide topmannen hun conclusies zullen moeten trekken, is voorlopig koffiedik kijken. In afwachting laat Diess, die tijdens dieselgate verantwoordelijk was voor de merkstrategie van Volkswagen, via zijn advocaat weten de financiële gevolgen van Dieselgate niet te hebben kunnen voorzien. En ook Winterkorn ontkende eerder alle schuld.