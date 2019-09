Plannen onthuld voor nieuw wooncomplex in centrum Brussel

De vijf sociale woonblokken aan de Papenvest in Brussel worden platgegooid en vervangen door een nieuw complex. Het Brusselse architectenbureau MDW Architecture heeft de eerste plannen onthuld.

De Brusselse regering besliste al in 2016 om de vijf uitgeleefde woonblokken van de Papenvest, in het centrum van Brussel, niet te vernieuwen, maar te vervangen door een nieuw complex. De site omvat 314 woningen die ruim vijftig jaar geleden zijn gebouwd en niet meer aan de minimale normen kunnen worden aangepast.

Eens een oplossing is gevonden voor de huidige bewoners en de woontorens kunnen worden platgegooid, is het aan MDW Architecture om 340 nieuwe woningen te bouwen, zo heeft het Brusselse architectenbureau onthuld op zijn website. Ze werken voor het project samen met het Parijse Lan Architecture en Coloco (landschapsarchitecten).

In hun ontwerp wordt de site opgedeeld in drie verschillende delen, die minder hoog zullen reiken. De openbare ruimte tussen de gebouwen geeft onder meer toegang tot de bestaande Thomas van Aquinoschool, een nieuwe sportzaal en een paviljoen dat gebruikt kan worden door lokale verenigingen, klinkt het. De oplevering is voorzien voor 2028.

De architecten ambiëren een goede mix van woningtypes, die niet uitsluitend bestemd zijn voor sociale huisvestiging: 140 appartementen zullen verhuurd worden aan middeninkomens.

Stadskrant Bruzz wijst er verder nog op dat onder het complex een grote ondergrondse parking is voorzien met 400 plaatsen, deels bestemd voor publieke parking. Daar kwam twee jaar geleden al kritiek op in de gemeenteraad, dus het is niet ondenkbaar dat die plannen door het nieuwe stadsbestuur alsnog worden bijgestuurd, bevestigt ook de woordvoerder van schepen voor Huisvesting Khalid Zian (PS) aan Bruzz.