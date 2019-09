Katten zijn net als honden, zegt nieuw onderzoek

Niet alleen honden maar ook katten hechten zich op een veilige manier aan hun baasje. Nieuw onderzoek suggereert dat. Maar het debat daarover is nog niet afgerond.

Katten hechten zich emotioneel aan en hun baasje en voelen zich veiliger bij hen. Dat concluderen onderzoekers uit een testcase. We wisten al dat honden zich hechten. Maar over katten wordt toch vaker beweerd dat ze zelfstandig zijn. Eenzaten onder de huisdieren.

De onderzoekers voerden een experiment uit waarbij de eigenaars twintig minuten met hun jong katje (3 tot 8 maanden oud) in een afgesloten ruimte speelden. Daarna verlieten ze de kamer voor twee minuten, om vervolgens terug te komen. Het gedrag van 70 katten werd zo geobserveerd.

Wat blijkt? 64 procent van de katten leek minder stress te ervaren bij de hereniging met hun baasje, dan tijdens de twee minuten dat ze niet samen waren. De katten vertoonden gedrag dat ook kinderen in een gelijkaardig experiment laten zien. Ze toonden tekenen van een veilige hechting: ze speelden en liepen rond, maar bleven tegelijk in contact met hun baasje.

De andere katten, een minderheid dus, waren minder goed gehecht. Ze zochten continu hun baasje op voor knuffels, of keerden zich net helemaal weg van hun eigenaar. Dat zijn tekenen van een onveilige hechting.

Een deel van de katjes werd zes weken lang getraind en gesocialiseerd samen met hun eigenaars. Dat maakte geen verschil uit: eens een kat een hechtingsstijl heeft, blijkt die stabiel te blijven. Ook de leeftijd van de katjes had geen invloed. Bij oudere katten zagen de onderzoekers dezelfde resultaten.

Emotionele band

Het debat over de kat is nog niet afgerond. Eerder onderzoek concludeerde net dat katten zich níet hechten aan hun eigenaar. Professor Daniel Mill, die in zijn experiment het element van een ‘vreemde’ introduceerde, ziet dat net als een probleem in het nieuwe onderzoek. Zou de kat op gelijkaardige wijze reageren op die vreemde of niet? Het onderzoek van Mill lijkt te suggereren dat er weinig verschil is in de reactie van katten op hun eigenaar en op een vreemde persoon. ‘Ik denk dat katten wel degelijk een emotionele band hebben met hun eigenaar’, zegt Mill aan The Guardian. ‘Maar er is geen duidelijk bewijs dat het om hechting gaat zoals we die kennen in de normale psychologie.’