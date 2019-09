De oppositie is snoeihard voor premier Boris Johnson na het verdict van het Hooggerechtshof dat de opschorting van het parlement onwettig is. Voor de drie grootste oppositiepartijen is het duidelijk: Johnson moet opstappen. Bekijk de reacties in de video hierboven.

Johnson heeft zelf ook al gereageerd op het verdict. Hij is het grondig oneens en meent dat de beslissing een Brexitdeal niet zal vergemakkelijken.