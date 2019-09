AA Gent vraagt vrijspraak voor Vadis Odjidja na rode kaart: “Zelfs een voorwaardelijke sanctie zou te streng zijn”

AA Gent heeft dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gevraagd Vadis Odjidja, die riskeert drie speeldagen geschorst te zijn, vrij te spreken voor zijn rode kaart tegen Zulte Waregem. “Zelfs een voorwaardelijke sanctie zou te streng zijn”, foeterde advocaat Sébastien Ronse.

Het Bondsparket hield vast aan zijn strafvordering van drie speeldagen en 3.000 euro. Odjidja kreeg een rode kaart, omdat hij in duel met Essevee-spits Larin de kuit raakte en ook nog tegen de rug tikte. “Zoiets kan niet door de beugel. Er was duidelijk contact met de studs van Odjidja op de linkerkuit van Larin. Nadien is er nog bijkomend contact wanneer de tegenstrever al op de grond ligt”, aldus bondsprocureur Chris Vanden Bossche.

Odjidja liet zich bijstaan door meester Ronse. “Drie speeldagen, dat is evenveel als wat Amat krijgt voor zijn rode kaart tegen Standard. De kwalificatie ‘brutale fout’ is dezelfde. Maar die twee fases naast elkaar leggen, dat is als watermeloenen met rozijnen vergelijken”, zei de advocaat met een kwinkslag. “Wij waren verbaasd over de strafvordering en vinden drie speeldagen te veel. Er vindt zelfs geen tackle plaats. Dit was het schoolvoorbeeld van een duel. De studs schampen Larins kuit een beetje, maar dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. Zo’n fase doet zich elke week voor.”

Voor zijn verdediging haalde Ronse ook de mosterd uit het scheidsrechtersverslag. “Wim Smet besefte dat de tussenkomst van de VAR niet nodig had, want schrijft dat Odjidja ‘enkel oog had voor de bal’, ‘de bal probeerde spelen’ en ‘door zijn dichte positie op Larin niet kon weten waar diens been zich bevond’. Het was geen frontale aanval, geen buitensporig duel en geen gestrekt been. Larin gaf nadien ook aan dat er slechts een duwtje was. En dat gebeurt wel eens als een speler de tegenstrever gaat opjagen. De VAR had hier niet mogen tussenkomen. Die rode kaart was al te streng, dus een schorsing gaat er helemaal over. Zelfs voorwaardelijk zou te zwaar zijn. Ik vraag met vertrouwen de vrijspraak.”

“Gewoon duel”

Odjidja nam zelf het laatste woord. “Ik wou gewoon de bal spelen en had zeker niet de intentie om hem op de kuit te raken. Het was een gewoon duel. Ik denk dat ik eerder zijn hiel schampte trouwens. Ik heb meteen mijn excuses aangeboden.”

De uitspraak volgt dinsdagnamiddag, liet de voorzitter van de Geschillencommissie nog weten. Een eventuele schorsing treedt pas donderdag in werking. Odjidja is dus altijd speelgerechtigd voor het bekerduel in de zestiende finales tegen Eendracht Aalst.