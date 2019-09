'Ik denk dat het niet juist is, maar we zullen het verdict respecteren'. Dat heeft Boris Johnson gezegd, nadat het Hooggerechtshof eerder vandaag de opschorting van het parlement als 'onwettig' bestempelde. Bekijk de reactie van de Britse premier, vanuit New York, in de video hierboven.

'De wet schrijft voor dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie verlaat', benadrukte Johnson, die in New York is voor de klimaattop. Hij vliegt vannacht terug richting zijn thuisland, om de bijeenkomst van het parlement morgen bij te wonen. Woensdag komt het parlement op initiatief van voorzitter John Bercow samen. Dat is mogelijk gemaakt omdat het Brits Hooggerechtshof dinsdagvoormiddag geoordeeld heeft dat de opschorting van het Lagerhuis onwettig is. Een nieuwe nederlaag voor Johnson.

Hij beaamt dat een deal vinden voor de Brexit niet makkelijk wordt nu. 'Ik zal eerlijk zijn, het is niet makkelijker geworden door de bezigheden in het parlement en in de rechtszalen. Het is duidelijk dat een deal bereiken (met de EU, red.) niet gemakkelijker geworden is. Maar we gaan verder en we gaan het doen.'

Tweede opschorting?

Johnson zal het verdict wel respecteren. 'Ik ben het grondig oneens met de wat de rechters hebben beslist. Ik denk dat niet juist is, maar we gaan voort en natuurlijk zal het parlement weer bijeen komen.' De 'Queen's Speech' zal waarschijnlijk wél doorgaan. De 'prorogation' van het parlement moest die speech voorbereiden. Alleen oordeelde het Hooggerechtshof dat doorgaans enkele dagen opschorting wel voldoende zijn. Johnson liet het parlement vijf weken stilleggen. Een tweede opschorting, voor enkele dagen, is dus wél mogelijk. 'Ik denk niet dat de rechters een Queen's Speech hebben uitgesloten', zei Johnson. 'Maar wat we zeker zullen doen, is voldoende tijd voor een debat over de Brexit voorzien.'