Toekomst Nederlandse regering onzeker door in opspraak geraakt politicus

In Nederland is een in opspraak geraakt lid van de Tweede Kamer (het ‘lagerhuis’ van het Nederlandse parlement), Wybren van Haga, uit de fractie van de rechtsliberale regeringspartij VVD gezet.

Daardoor is de toekomst van de regering-Rutte III dinsdag onzeker geworden. Het is niet duidelijk of Van Haga zijn zetel meeneemt en daarmee de coalitie haar flinterdunne meerderheid in de Tweede Kamer ontneemt.

Van Haga raakte in vieze papieren omdat hij eerder gemaakte afspraken over bemoeienis met zijn zakelijke belangen heeft geschonden. De VVD-fractie vergaderde dinsdagochtend bijna twee uur over de kwestie. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff liet weten dat ‘de gemaakte afspraken over het strikt scheiden’ van het Kamerlidmaatschap en Van Haga’s zakelijke belangen, niet zijn nageleefd.

Van Haga geeft zelf aan dat hij ‘graag was gebleven’. Hij wil nu ‘rustig nadenken’ over wat te doen met zijn zetel. Hij komt naar eigen zeggen ‘zo snel mogelijk’ met een beslissing. Fractievoorzitter Dijkhoff snapt dat. ‘Dit is voor hem ook een heftige dag.’ Hij hoopt wel dat Van Haga uiteindelijk ‘lid wil blijven van de partij waar hij al 38 jaar lid van is’.

Kleinst mogelijke meerderheid

De coalitie heeft in de Tweede Kamer 76 zetels, de kleinst mogelijke meerderheid. In de Eerste Kamer (‘senaat’) heeft de regering al geen meerderheid en is ze al op de oppositie aangewezen. Mocht Van Haga als eenmansfractie doorgaan, of zich aansluiten bij een andere partij, dan denkt Dijkhoff niet dat dat per se het einde van de coalitie betekent. ‘Ja’, zegt hij op de vraag of een coalitie met 75 zetels door kan gaan. ‘Maar ik hoop dat het niet hoeft.’

Het televisieprogramma Hart van Nederland berichtte maandag dat Van Haga zich eerder dit jaar persoonlijk had bemoeid met het Haarlemse rijksmonument Het Essenhofje, een van de panden in zijn bezit. Nadat bouwwerkzaamheden op last van de gemeente waren stilgelegd, omdat er geen vergunning was aangevraagd, zou Van Haga zelf bij de bewoners verhaal zijn gaan halen over wie de gemeente had getipt.

Het Kamerlid had vorig jaar juist met de VVD afgesproken zich niet meer direct te mengen in zijn vastgoedbedrijf. Die afspraken werden gemaakt nadat bekend was geworden dat Van Haga’s bedrijf huurregels in Amsterdam had overtreden.