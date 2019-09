Gepersonaliseerde Kitkats: kiezen uit 1.500 smaakcombinaties

Britse klanten zullen hun eigen Kitkat-chocoladereep kunnen samenstellen, met een keuze uit niet minder dan 1.500 smaakcombinaties, zo heeft producent Nestlé bekendgemaakt.

Nestlé heeft in het verleden al tientallen smaakvariëteiten van de Kitkat uitgebracht, maar deze keer is het aan de klant zelf. Britse klanten kunnen vanaf donderdag via de Kitkat Chocolatory zelf bepalen welke smaak en afwerking ze de chocoladereep willen geven, met keuze uit bijna 1.500 opties. Daar horen ook bijzondere smaken bij, zoals rozenblaadjes, earl grey, gin-tonic en zelfs de combinatie whisky met gember.

In onder meer Japan en Australië kennen ze het concept al langer, maar na het succes op sociale media van de roze Kitkat-repen of de versie met matcha groene thee, hoopt Nestlé ook in Groot-Brittannië meer consumenten te lokken door hen de mogelijkheid tot personalisatie aan te bieden. Het gaat om een tijdelijk concept, beschikbaar tot kerstmis. De producent mikt er dan ook op dat de chocoladerepen volop cadeau worden gegeven. Wie wil, kan ook een persoonlijke boodschap op de verpakking laten afdrukken.

Klanten kunnen hun keuze doorgeven via de website, in een vestiging van warenhuis John Lewis of in een pop-up, de repen worden daarna gemaakt in de fabriek in Yorkshire en thuis geleverd. Goedkoop is het niet. Afhankelijk van de samenstelling kost de chocoladereep tot veertien Britse pond, voor een grote versie van de chocoladereep met acht beentjes.