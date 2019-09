Netanyahu en Gantz aan tafel over eenheidsregering

Na de uitkomst van de parlementsverkiezingen van een week geleden in Israël starten de rechtsconservatieve Likoed van uittredend premier Benjamin Netanyahu en de centristische partij Blauw-Wit van Benny Gantz onderhandelingen op over de vorming van een 'grote coalitie'. Volgens beide partijen gaan teams nog dinsdag met elkaar aan tafel zitten.

Gantz en Netanyahu hebben elkaar maandagavond ontmoet bij president Reuven Rivlin. Die ziet een eenheidsregering van beide partijen als de enige oplossing voor de politieke patstelling in Israël, gezien geen van beide kandidaat-premiers aan een meerderheid van 61 zetels in de Knesset kan komen. Blauw-Wit heeft er 33 op 120, Likoed 31 stuks.

Derde stembusgang

Rivlin zei beide leiders dat hij de huidige situatie met een overgangsregering als extreem schadelijk voor de bevolking beschouwt. De publieke opinie verwacht van beiden een oplossing te vinden en een derde stembusgang te vermijden.

Volgens Israëlische media wrijft Blauw-Wit Netanyahu aan in werkelijkheid een derde parlementsverkiezing na te streven. Na de stembusgang van april is Netanyahu er niet in geslaagd een regering te vormen.

Ook Netanyahu en Gantz zelf hebben zich nu voor een “grote coalitie” uitgesproken maar zijn het niet eens wie die zal leiden.

Corruptie

Nog voor zijn ontmoeting met Gantz heeft de aftredende premier een blok met rechtse en religieuze partijen gesmeed. Hij staat erop die mee te nemen in een coalitie. Gantz had dan weer voor de verkiezingen gezegd een seculiere coalitie na te streven. Maar ook niet een regering met Netanyahu als premier, met als grond de beschuldigingen van corruptie jegens de huidige regeringsleider die daaromtrent op 2 oktober tekst en uitleg moet geven. Daarna hangt de Likoed-leider een aanklacht op drie punten boven het hoofd.

Woensdag ontmoeten zij opnieuw het staatshoofd. Dan zal ook de definitieve uitslag van de stembusgang bekend zijn. Rivlin moet dan beslissen of hij al dan niet hen beiden met een regeringsvorming belast.