Balmain gaat in zee met Kylie Jenner

Peter Philips en Pat McGrath krijgen concurrentie van Kylie Jenner. Balmain rekent op de jongste telg van de Kardashians-clan om de modellen tijdens de catwalkshow te voorzien van een gepaste make-uplook.

Kylie Jenner verdiende al fortuinen met haar make-uplijn Kylie Cosmetics, maar het zijn niet alleen meisjes en jonge vrouwen die fan zijn: de 22-jarige Jenner gaat in zee met het Franse luxelabel Balmain voor een capsulecollectie, zo heeft Women’s Wear Daily aangekondigd.

Bovendien heeft ontwerper Olivier Rousteing Jenner ook gevraagd om de make-uplook bij zijn defilé te bepalen, die aanstaande vrijdag plaatsvindt tijdens de modeweek van Parijs.

De make-upcollectie zelf is geïnspireerd op het poederroze jumpsuit van Balmain dat Jenner eerder dit jaar uitkoos voor de Grammy’s.

‘Het is allemaal heel spontaan gegroeid’, vertelt Rousteing. ‘We raakten aan de praat over wat ons inspireerde, en Kylie zet dat ze verliefd was op de kleuren uit mijn couturecollectie. Daarna beslisten we om onze twee werelden te combineren.’ Volgens Jenner hebben zij en Rousteing nauw samengewerkt aan de collectie en verpakking.

Balmain is overigens al langer een vriend van de familie. Ook Kim Kardashian, de halfzus van Kylie, laat zich graag door hem kleden, en hij werkte ook al samen met Kanye West aan de videoclip voor diens single ‘Wolves’.

Voor Rousteing en Balmain is het ook niet het eerste zijsprongetje in de beautywereld: in 2017 werkte het modelabel ook al eens samen met L’Oréal Paris.