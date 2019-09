Liverpool-trainer Jürgen Klopp doet mooie geste en dat mist zijn effect niet: website meteen plat

Jürgen Klopp gaat voortaan 1 procent van zijn salaris dat hij als Liverpoolcoach verdient, afstaan aan het goede doel. De Duitse succestrainer schaart zich achter het Common Goal Project dat in 2017 werd opgestart door Manchester United-speler Juan Mata. Die organisatie steunt aan met voetbal verbonden sociale projecten.

De 52-jarige Klopp maakte zijn boodschap maandagavond bekend tijdens zijn bedankingsspeech op de Best FIFA Football Awards in Milaan. Daar kreeg hij de trofee voor beste trainer.

“Ik ben heel trots en tevreden te kunnen zeggen dat ik vanaf vandaag lid ben van de Common Goal familie. Weinig mensen hebben er al van gehoord. Als dat niet zo is, Google het. Het is iets prachtig”, zei Klopp. Die woorden vielen niet in dovemansoren want meteen na de speech crashte de website van Common Goal omdat te veel mensen wilden inloggen.

De Duitser verdient bij Liverpool jaarlijks zo’n 10 miljoen pond (11,3 miljoen euro).