Sporting Charleroi heeft plannen om het Stade du Pays te verlaten. Afgevaardigd beheerder Mehdi Bayat, die tevens bondsvoorzitter is, kondigde dinsdag aan dat de club een nieuw stadion wil bouwen.

Het huidige stadion werd opgetrokken in 1923. Waar de nieuwe voetbaltempel zal komen, is nog niet vastgelegd. “Er zijn twee sites mogelijk. Uiterlijk binnen een maand willen we de knoop doorhakken”, vertelde Bayat.