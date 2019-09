145 jobs bedreigd bij VTM en Q2

DPG Media, het moederbedrijf boven televisiezenders VTM, Q2, CAZ, Vitaya en VTM Kids, schrapt 145 banen in de tv-organisatie en de ondersteunende diensten.

DPG Media, het bedrijf dat ontstaan is door de fusie van De Persgroep Publishing (onder meer Het Laatste Nieuws, De Morgen, red.) en Medialaan (onder andere VTM en Q2), gaat zijn tv-activiteiten verder digitaliseren en past daarom zijn organisatie aan.

‘We hebben een nieuwe, toekomstgerichte organisatie uitgetekend die wezenlijk verschillend is van de huidige’, zegt ceo Kris Vervaet in een persbericht. ‘De impact op het bedrijf is substantieel.’

Het bedrijf wil 145 banen schrappen binnen de klassieke tv-organisatie en ondersteunende diensten. ‘Het is de intentie om het aantal gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te beperken’, klinkt het in een persbericht. Ook de aansturing van DPG Media in België wordt vereenvoudigd, met impact op het directieteam en het management.

Tegelijk plant DPG Media ook de creatie van een 50-tal nieuwe jobs, voornamelijk digitale profielen. ‘Waar mogelijk komen de huidige medewerkers als eerste in aanmerking om deze in te vullen’, klinkt het.

De vakbond heeft een dubbel gevoel. 'Dit bericht komt niet geheel onverwacht', zegt Jan Meeuwens van de BBTK. 'Het gaat nu eenmaal om twee mastodonten in de mediasector, De Persgroep die VTM opslokt en opneemt in het Van Thillo-imperium. Dan kun je zo'n operatie verwachten. Anderzijds vind ik dat dit nieuws toch nog snel komt.'