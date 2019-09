Het Britse Hooggerechtshof heeft beslist dat de opschorting van het parlement onwettig is. Alweer een nederlaag voor premier Boris Johnson. Volgens opperrechter Lady Hale is het parlement niet geschorst. Voorzitter Bercow wil zo snel mogelijk de werkzaamheden heropstarten.

Het Hof oordeelde unaniem, met elf rechters, dat het Brits parlement geen normale 'prorogation' heeft gekend. Boris Johnson liet het parlement begin deze maand opschorten. Er vinden geen vergaderingen plaats tot 14 oktober, wanneer koningin Elizabeth de beleidsverklaring van de regering zou voorlezen tijdens de Queen’s Speech. Dat is ook twee weken voor het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 31 oktober verlaat.

'De opschorting zorgde ervoor dat de het parlement vijf van de acht weken voor het einde van oktober geen bevoegdheden kon uitoefenen', zei opperrechter Lady Hale. 'Deze zaak gaat over de limieten van 'progoration'. Een beslissing om het parlement op schorten is onwetting als de mogelijkheden van het parlement om zijn constitutionele functies uit te oefenen, worden ingeperkt.'

Hale noemde de opschorting 'extreem'. Normaal moet de Queen zich immers vijf à zes dagen voorbereiden op een speech, geen vijf weken. Volgens Hale heeft de regering niet duidelijk gemaakt waarom het zo lang moest duren.

De opschorting van het parlement is dus 'onwettig, leeg en zonder effect'. Volgens Hale is het parlement niet opgeschort. Parlementsvoorzitter John Bercow liet meteen weten dat hij de partijvoorzitters zou consulteren om zo snel mogelijk het parlement bijeen te laten komen.

Wat nu?

De Britse regering dacht eraan het Lagerhuis sowieso gesloten te houden tot 14 oktober, ook bij deze uitspraak van het Hooggerechtshof. Dat bleek vorige week uit rechtbankdocumenten die een advocaat openbaar had gemaakt. ‘Wat het hof ook besluit, het is uiteindelijk nog steeds aan de premier om te besluiten of het parlement voorlopig gesloten blijft of niet’, staat te lezen in het document.

De roep om het ontslag van Boris Johnson klinkt steeds luider. De leider van Labour, Jeremy Corbyn, zegt dat Johnson zijn 'positie in overweging moet nemen'. Ook bij de nationaliste partijen in Schotland en Wales wordt de druk op Johnson opgevoerd.