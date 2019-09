Kom jij ook naar de Jobbeurs in Antwerpen?

De missie van Jobat.be om werkzoekenden en bedrijven dichterbij mekaar te brengen, vertaalt zich jaarlijks ook in een aantal jobbeurzen. Met een vijfde editie en telkens duizend bezoekers en meer is de Jobbeurs Antwerpen uitgegroeid tot een vaste waarde. Dat er niet meer naast kan worden gekeken, bewijst ook het mooie deelnemersveld met een vijftigtal bedrijven, overheidsdiensten en HR-dienstverleners.

Op woensdag 25 september zwaait Jobat.be, in samenwerking met VDAB, de deuren open van BluePoint in Berchem voor de vijfde editie van Jobbeurs Antwerpen. Meer dan duizend vacatures zijn er voor het rapen bij werkgevers uit uiteenlopende sectoren waaronder retailers, warenhuisketens, logistieke bedrijven, zorginstellingen, openbare diensten, alsook kleinere bedrijven.

“Er zitten klassiekers bij zoals De Lijn, HR Rail/Infrabel, de politie en Zorgbedrijf Antwerpen. Maar ook in de buurt redelijk nieuwe werkgevers zoals Cool Blue en zelfs KFC. Naast supermarktketens als Lidl, Colruyt Group en Albert Heijn en zorgbedrijven Senior Living Group, Armonea en Orpea”, somt Maikel Van Geert, Product Marketeer van Jobat.be op. Jobs worden voornamelijk, maar zeker niet exclusief, gezocht in: verkoop, productie, techniek, logistiek, engineering, HR, marketing & administratie en de zorg. De VDAB is ook aanwezig om coaching en ondersteuning te geven aan alle kandidaten die richting willen geven aan hun carrière.

Solliciteer efficiënt

De grote troef van het jobevent is het directe en informele contact met de potentiële werkgevers. Jobat.be zorgt er ook voor dat je tijdens de beurs op een makkelijke manier je cv kunt voorleggen aan de deelnemende bedrijven. Dat kan door je cv op voorhand toe te voegen in 'Mijn Jobat'. Op je toegangsbewijs voor de beurs komt een persoonlijke code te staan. Aan de hand van die code kunnen de deelnemende bedrijven je cv dan snel opvragen. Maar uiteraard kan je altijd ook nog enkele afgedrukte cv's mee naar de beurs brengen. Ook aan zij die al aan het werk zijn, maar toch graag eens komen kijken, is gedacht. De beurs blijft hiervoor geopend tot 19 uur.

