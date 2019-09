'Betaal niet extra en boek niet zelf uw terugvlucht'

Het Garantiefonds Reizen laat weten dat klanten van Thomas Cook die niet kunnen vertrekken hun reissom honderd procent terugbetaald krijgen. Ook voor gestrande reizigers wordt een oplossing gezocht.

Thomas Cook België laat dinsdag 24 september geen klanten vertrekken. Mensen die vandaag pas te horen kregen dat hun reis geannuleerd is, zijn sowieso gedekt via het Garantiefonds. ‘Zij zullen hun reissom honderd procent terugbetaald krijgen’, zegt Mark De Vriendt van het Garantiefonds aan de VRT. ‘Reizigers kunnen op beide oren slapen.’

Het Garantiefonds heeft zelf het financieel onvermogen van Thomas Cook België vastgesteld, laat het weten. ‘Mensen kunnen een claim indienen via onze website’, zegt De Vriendt. ‘Dat gaat wel enige tijd in beslag nemen om dat allemaal te verwerken.’

Ook voor de gestrande reizigers worden oplossingen gezocht: ‘Wij geven momenteel voorrang aan de reizigers die zich op hun bestemming bevinden’, laat het garantiefonds weten. ‘Wij zullen de dossiers chronologisch volgens vertrekdatum behandelen.’

‘Wij gaan ervoor zorgen dat die mensen kunnen terugkomen, het liefst op de geplande datum. Desnoods sturen we een leeg vliegtuig om mensen daar op te pikken.’

Het fonds benadrukt ook om 'geen verdere betalingen (zoals voorschotten of het overblijvende saldo van uw reis, red.) meer te doen aan Thomas Cook, Neckermann of voor alle andere producten van Thomas Cook'. Wie dit negeert, riskeert om voor deze sommen geen terugbetaling van het Garantiefonds te ontvangen.

Regel in geen geval zelf uw terugvlucht

Intussen circuleren verschillende verhalen van reizigers die op hotel geconfronteerd worden met extra kosten, ook al hebben zij de vakantie al betaald aan Thomas Cook of Neckermann (een merk van Thomas Cook, red.) zelf. Hoteleigenaren eisen tot duizenden euro's van verschillende Belgische Thomas Cook-klanten, omdat zij hun geld nog niet kregen van de reisorganisatie.

Het Garantiefonds heeft voor deze reizigers enkele zeer duidelijke richtlijnen: ‘Wij vragen u in geen geval op eigen initiatief uw terugvlucht te regelen en indien u problemen ondervindt enkel en alleen het Garantiefonds Reizen te contacteren. Zoniet riskeert u ook hier om voor deze sommen geen terugbetaling van ons te ontvangen’, aldus het Garantiefonds.

‘Gelieve zeker geen tweede maal uw reis te betalen’

Reizigers die op dit ogenblik problemen hebben met hoteleigenaars of andere leveranciers, kunnen het best contact opnemen met het crisiscentrum van Buitenlandse Zaken. Dat kan op het nummer +32 2 501 40 00.

‘Gelieve zeker geen tweede maal uw reis te betalen dit is immers strijdig met de nationale en internationale regelgeving’, benadrukt het Garantiefonds. ‘Indien nodig kan u steeds contact opnemen met het lokale consulaat of de ambassade die van deze zaak op de hoogte zijn.’ Ook de lokale autoriteiten contacteren is volgens het Garantiefonds een optie.

Ook minister van Consumentenzaken Wouter Beke (CD&V) heeft dezelfde boodschap. 'Het Garantiefonds Reizen vergoedt reizigers die hun vakantie in het water zien vallen en brengt gestrande vakantiegangers terug, maar dergelijke extra kosten in hotels vallen niet onder die regeling', waarschuwde hij dinsdag in De Ochtend. 'Dat zijn verschrikkelijke situaties. Men maakt misbruik van de kwetsbare situaties waarin die reizigers zitten. Ik kan maar één boodschap geven: ga daar niet op in.'

Tenslotte laat het Garantiefonds weten dat ze ‘erop aandringen om contact per telefoon of e-mail te vermijden’. ‘Wij kunnen immers geen onmiddellijk antwoord verzekeren voor toekomstige afreizen.’