F1-bolides in 2021 zes seconden trager?

Met de eerste informatie die de engineers van verschillende teams al gekregen hebben aangaande de nieuwe regels vanaf 2021 wordt gevreesd dat de F1-bolides ongeveer zes seconden trager zullen worden.

Volgens het gerenommeerde Duitse autotijdschrift ‘Auto, Motor und Sport’ heeft de Formule 1 een nieuw concept voor 2021 getoond aan de teams. Het concept dat de naam ‘Lima’ meegekregen heeft een elegantere voorvleugel, diepere neus en een hoger chassis ter hoogte van de cockpit.

Lima werd naar verluidt niet met gejuich onthaald door de verschillende teams wat volgens hen zullen de F1-bolides met de nieuwe aerodynamica nog amper sneller zijn dan een F2-bolide van de huidige generatie. Er zijn ook twijfels of de nieuwe regels er wel zullen voor zorgen dat het veld dichter bij elkaar komt.

De engineers schatten dat de nieuwe wagens ongeveer zes seconden trager zullen zijn dan de huidige maar dat spreekt Pat Symonds, tegenwoordig aan de slag als ‘F1 Technology Chief’, tegen.

“Het zal zeker minder zijn dan dat,” laat de Brit optekenen.

Otmar Szafnauer van Racing Point wil toch benadrukken dat het verschil met de huidige bolides aanzienlijk zal zijn.

"De downforce wordt een stuk minder, dus we gaan vijf, zes, zeven seconden per ronde langzamer, afhankelijk van waar we zijn", zei de Amerikaan tegenover ‘RaceFans.net.’

"Hoewel ik tegenwoordig in de sport werk, was ik voordien al fan en één ding dat ik erg leuk vond aan de Formule 1 voordat ik hier begon te werken, is dat dit de snelste wagens op de planeet zijn. Dat was een van de onderscheidende factoren. Als we dat niet meer zijn is het niet meer helemaal hetzelfde.”

De nieuwe reglementen moeten klaar zijn tegen 31 oktober en de nieuwe F1-bolide zou op 2 november voor het eerst getoond worden tijdens de GP van de Verenigde Staten.

Wat staat er te gebeuren als de teams niet akkoord gaan met de nieuwe regels?

“Dan moeten we gewoon verder doen met de oude,” aldus een teambaas.

