Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zien Iran verantwoordelijk voor droneaanval

Frankrijk, Groot- Brittannië en Duitsland stellen Iran verantwoordelijk voor de droneaanval op Saudische olie-installaties. Ze vragen dat Iran opnieuw aan de onderhandelingstafel verschijnt.

Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland lieten maandag in een gezamenlijke verklaring weten dat het ‘duidelijk is dat Iran verantwoordelijk is voor de aanval’ op de Saudische olie-installaties van 14 september. Volgens de drie bestaat er ‘geen andere aannemelijke uitleg.’ Iran ontkent elke verantwoordelijkheid en wijst de Jemenitische Houthirebellen met de vinger.

De leiders van de drie Europese landen stelden tegelijk dat ze zich nog steeds door het nucleair akkoord van 2015 gebonden weten. Tegelijk eisen ze dat Teheran dat akkoord weer volledig gaat naleven. Dat is sinds juli immers niet meer het geval.

Vrees voor regionaal conflict

Het nucleaire akkoord werd in 2015 gesloten tussen Iran en de VS, Rusland, China en Europa. De korte interpretatie ervan luidt dat de bijtende economische sancties tegen Iran worden opgeheven als Teheran tijdelijk zijn nucleaire ­activiteiten strikt beperkt.

Vanuit Iraans perspectief is het akkoord wankel, sinds de Amerikaanse president Donald Trump in 2018 als enige uit dat akkoord stapte. Bovendien voerden de VS daarop nieuwe sancties in. Volgens Trump ging het akkoord niet ver genoeg en heeft het regime in Teheran de opheffing van de sancties tussen 2015 en 2018 alleen ­gebruikt om zijn invloed in het Midden-Oosten verder uit te bouwen – van Syrië via Libanon tot Irak en Jemen. Europa wil het akkoord wel voortzetten en zaken doen met Iran, maar Teheran wil daar meer voor in ruil dan de EU voorlopig kan bieden.

Tegen die achtergrond toonden Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland zich bezorgd en drukten ze hun vrees uit voor escalatie van de situatie, en voor een groter conflict in de regio. Ze vragen Iran om in te stemmen met nieuwe onderhandelingen over haar nucleaire programma en over regionale veiligheidskwesties, waarmee ze onder meer verwijzen naar het Iraanse raketprogramma.

Johnson lonkt naar Trump

Ondanks het gezamenlijke statement liet de Britse premier Boris Johnson weten dat hij het nucleair akkoord eigenlijk een ‘bad deal’ vindt. Volgens de Britse krant The Guardian prees Johnson voor de televisiecamera's zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump als een ‘briljant onderhandelaar’ die in staat zou moeten zijn om een beter akkoord met Iran te bereiken. Daarmee zorgt de Britse premier voor een scherpe bocht in het Britse discours, waarin het akkoord tot nog toe als een belangrijke diplomatieke prestatie werd verdedigd. Tegelijk liet een Britse ambtenaar optekenen dat Johnsons’ opvattingen niet indruisen tegen het gezamenlijke statement. ‘Waar het over gaat, is de naleving van het akkoord. We staan open voor verschillende manieren om die bereiken’, klonk het.

De Franse president Macron liet intussen weten dat hij op zoek wil naar een diplomatieke oplossing. Om de gespannen situatie te ontmijnen zou hij in de loop van de week een bemiddelingspoging tussen de Iraanse president Rohani en zijn Amerikaanse ambstgenoot Donald Trump ondernemen.