Johnson vraagt 'meer soepelheid' van Europa

De Britse premier Boris Johnson en Donald Tusk ontmoetten elkaar maandag in New York. Volgens Tusk leverde het gesprek geen enkele doorbraak op.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Boris Johnson hadden het in New York over 'de vooruitgang in de gesprekken in de zoektocht naar een alternatief voor de backstop', aldus een woordvoerder van de Britse premier. De Ierse backstop moet controles op de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek vermijden en vormt een moeilijk te nemen horde in het Brexit-dossier.

Boris Johnson wil dat de Europeanen in actie schieten en zich soepeler opstellen in de onderhandelingen. Eerder deze maand liet de Europese Commissie, na een ontmoeting tussen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Boris Johnson, echter weten dat die laatste nog altijd geen werkbaar alternatief voor de backstop op tafel had gelegd. Downing Street stelde toen daarentegen dat er ‘wel enigszins schot in de zaak zit’. .

Donald Tusk liet na het gesprek maandag op Twitter weten dat er geen doorbraak, maar ook geen mislukking was. 'Geen tijd te verliezen', klonk het nog. 31 oktober nadert met rasse schreden. Dat is de dag waarop Boris Johnson de Europese Unie wil verlaten met of zonder akkoord.