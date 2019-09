Remco Evenepoel blikt vooruit naar zijn eerste WK-tijdrit bij de profs: “Mijn doel? Top vijf”

Nooit eerder waren Deense tv-stations aanwezig op een WK-persconferentie van de Belgische tijdrijders. Voor Remco Evenepoel vinden ze dat plots wel de moeite. De ex-wereldkampioen tijdrijden bij de junioren wordt door Victor Campenaerts als topfavoriet beschouwd en mocht dat meteen verklaren. “Het is mooi als Victor dat zegt, maar ik denk dat hij zichzelf ook zeker niet mag onderschatten. Hij is naar verluidt fris en goed. Dat heeft hij mij zelf gezegd. Ik denk dat hij zeker ook een grote kans maakt op… minstens het podium.”

Voel jij je nog fris na zo’n lang eerste seizoen bij de profs?

“Dat zal ik woensdag moeten aanvoelen. Ik voel mij nog goed en ik heb naar deze tijdrit toegewerkt. Hopelijk valt alles in zijn plooi en kan ik woensdag met een goed gevoel en een mooi resultaat afsluiten.”

Wat is een mooi resultaat voor jou?

“Met hoeveel starten we? Ik wil zeker niet de laatste zijn. We hebben ons niet vastgepind op één bepaald resultaat. We willen gewoon zien waar het schip strandt. Het is de eerste keer dat ik zo’n lange tijdrit zal rijden. Ik heb nog nooit eerder een wedstrijd van een uur op die tijdritfiets gezeten. Het wordt stoempen. Ik ben benieuwd hoe mijn lichaam zal reageren op zo’n inspanning. Pas achteraf zal ik kunnen zeggen dat mijn lichaam er klaar voor was, of dat het is tegengevallen. Het is vooral een ontdekkingstocht.”

Je hebt op het EK bewezen dat je heel snel de aansluiting vond met de wereldtop. Is dit voor u een nieuwe test om uit te maken waar je staat?

“Het is opnieuw een test. Voor mij was elke koers dit jaar nieuw en dus een test. Ik denk dat ik zeker niet ontevreden mag zijn over mijn seizoen, en dat ik dus zonder stress aan de start zal staan. Maar ik ben van nature uit een winnaar, dus wil ik het wel zo goed mogelijk doen. Als ik heb gedaan heb wat ik moest doen, en er zijn er anderen beter, dan is dat maar zo. Zo gaat dat in sport.”

Yves Lampaert zegt dat hij op de top tien mikt. Victor Campenaerts ambieert minstens het podium. Kan jij iets preciezer zijn over jouw ambitie?

“Top vijf. Maar als ik dat niet haal, zal ik zeker niet teleurgesteld zijn.”

Foto: Photo News

Het parcours is lang en technisch. Veel mensen zeggen dat het parcours ideaal is voor jou. Ga je daar mee akkoord?

“Ik vind het niet echt een technisch parcours. Het lijkt technisch omdat er veel hagen en bomen langs de wegen staan in Engeland. Moesten die bomen weg zijn, lijkt het eigenlijk één lange, rechte lijn van de start naar de finish. De lastigheidsgraad is wel de moeite. Het parcours bevat meer dan vijfhonderd hoogtemeters. Dat kan tellen. Er is één zone die echt lastig is en waar het constant op en af gaat. Die zone zal doorslaggevend zijn. De laatste drie kilometer zijn ook zeer zwaar. Het zal voor iedereen lastig zijn, ook om in te delen. Momenteel geven ze geen wind. Is die wind er wel, wordt het een veldslag.”

Je hebt zondagochtend het parcours al verkend. Hoe verliep dat?

“Toen ik hier aankwam, kende ik het parcours niet. Ik vond het belangrijk deze omloop goed in mijn geheugen te printen. De eerste vijftien kilometer heb ik slechts één keer gereden. Vanaf de eerste helling heb ik het parcours een paar keer verkend. Ik heb ook het geluk gehad dat ik het parcours zowel in droge als in natte omstandigheden heb kunnen bekijken. Zo ben ik voorbereid op alle scenario’s. Het grote werk zit er al een tijdje op. Na de wedstrijden in Canada heb ik nog een ministage ingelast in Canada. Hier in Yorkshire was het vooral de bedoeling op de conditie te onderhouden. Ik heb niet zot meer gedaan. Het belangrijkste is om niet ziek te worden.”

Foto: BELGA

Je reed nooit eerder zo’n lange tijdrit van 54 kilometer. Hoe kijk je daar naar uit?

“Ik weet het niet. Bij de junioren was de tijdrit 20 km lang. Dit is dus volledig nieuw.”

Heb je vooral toegewerkt naar de tijdrit van woensdag of de wegrit van zondag?

“Ik heb mij vooral geconcentreerd op de tijdrit. Mijn trainer Koen Pelgrim en bondscoach Rik Verbrugghe waren ervan overtuigd dat als ik klaar zou zijn voor de tijdrit, ik dat ook zal zijn voor de wegrit. Die wegrit vat ik aan als een ervaring, die mij moet helpen richting vorig jaar, waar ik een parcours vindt dat mij helemaal moet passen.”

Wie verwacht je naast Primoz Roglic nog als grootste buitenlandse concurrent?

“Kasper Asgreen. In de Ronde van Zwitserland was hij tweede achter Yves en op het EK tweede achter mij. Hij hoort zeker bij de favorieten. Zo iemand mag je nooit achterwege laten in de voorbeschouwingen.”

Is België bij de mannen op dit moment het beste tijdritland ter wereld?

“Ik denk het wel. Als je ziet: Yves, werelduurrecordhouder Victor, Wout en ik. We hebben overal al een tijdrit gewonnen dit jaar. Dat kunnen niet veel landen ons nazeggen.”