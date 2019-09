Andre Emmett werd in Dallas dood teruggevonden in een park te Dallas. Hij had een schotwonde opgelopen. Emmett werd 37 jaar en was in 2007-2008 nog actief bij Luik.

Hij werd met een gemiddelde van 23,9 punten topschutter in onze eerste klasse. De Amerikaanse foward was een scoremachine die nog twee seizoenen in de NBA actief was (Memphis Grizzlies, New Jersey Nets). Hij was onder meer ook in Frankrijk, Letland, Puerto Rico en China actief. In 20011 speelden de Belgian Lions, toen op stage in Dallas, nog een wedstrijd tegen het Summer League team van de Mavericks met Andre Emmett.