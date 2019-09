Na de moord in Amsterdam. ‘Als België denkt dat dit een probleem is van Nederland, is het naïef.’

Vorige week werd de Nederlandse advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Het geweld zorgt voor een schokgolf die tot ver buiten Nederland voelbaar is.

Wiersum, 44, werd bij daglicht vermoord, midden op straat, in de buurt van zijn huis in Amsterdam. De moord wordt gezien als een aanslag op de rechtstaat. Maar ook als een nieuwe grens die overschreden wordt in een onderwereldoorlog die almaar verder lijkt uit te breiden. Wat is er aan de hand?

