Lionel Messi steekt Virgil van Dijk de loef af voor Wereldvoetballer van het Jaar, Eden Hazard in beste elf

Lionel Messi werd maandagavond op het FIFA-gala in Milaan uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. De Amerikaanse Megan Rapinoe kroonde zich tot de beste bij de vrouwen. De winnaars werden gekozen uit een poll onder aanvoerders en bondscoaches van de nationale teams en journalisten, waarbij ook fans online mee konden stemmen.

• Messi de beste bij de mannen, Rapinoe bij de vrouwen

Lionel Messi (Barcelona) werd uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. De Argentijn stak zo Liverpool-verdediger Virgil van Dijk en Juventus-aanvaller Cristiano Ronaldo de loef af. Hij is ook de eerste voetballer ooit die zes keer tot de beste ter wereld wordt uitgeroepen. Ronaldo was tot nu toe vijf keer de beste.

WK-winnares Megan Rapinoe (Reign FC) kreeg de eer bij de vrouwen, voor landgenote Alex Morgan (Orlando Pride) en de Engelse Lucy Bronze (Lyon).

• Eén Belg in Wereldelftal van het Jaar

Eén Belg in het Wereldelftal van het Jaar: Eden Hazard, afgelopen seizoen goed voor 16 goals en 15 assists én de beslissende goals in de Europa League-finale voor Chelsea. Hij was in mooi gezelschap: Alisson Becker, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Frenkie de Jong, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Voor Hazard was het al de tweede keer op rij dat hij in de beste elf ter wereld staat.

Foto: AFP

Bij de vrouwen stonden Sari van Veenendaal, Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O’Hara, Wendie Renard, Julie Ertz, Amadine Henry, Rose Lavelle, Marta, Alex Morgan en Megan Rapinoe in het team.

• Klopp klopt Guardiola, Ellis logische winnares bij de vrouwen

Jürgen Klopp werd uitgeroepen tot Beste Coach van een mannenteam. De trainer van Champions League-winnaar Liverpool stak zo Manchester City-trainer Pep Guardiola, nochtans Engels kampioen, en Tottenham-trainer Mauricio Pochettino de loef af.

Beste coach van een vrouwenteam was Jill Ellis, die met de Verenigde Staten het WK won. Zij haalde het voor Phil Neville (Engeland) en Sarina Wiegman (Nederland).

• Nederlandse die op WK nog zonder club zat is beste doelvrouw

Liverpool-doelman Alisson Becker werd uitgeroepen tot Beste Doelman, voor zijn landgenoot Ederson (Manchester City) en Marc-André Ter Stegen (Barcelona).

Sari van Veenendaal werd uitgeroepen tot Beste Doelvrouw. Foto: EPA-EFE

Beste Doelvrouw werd de Nederlandse Sari van Veenendaal, die op het WK in Frankrijk van de voorbije zomer nog geen club had. Zij versloeg Christiane Endler (Frankrijk, PSG) en Hedvig Lindahl (Zweden, Chelsea, Wolfsburg).

• Onbekende Hongaar wint verrassend Puskas Award

Daniel Zsori won verrassend de Puskas Award voor het mooiste doelpunt, voor Lionel Messi (Barcelona) en Juan Quintero (River Plate). De nog maar 18-jarige Hongaar scoorde in de topmatch tussen Debrecen en Ferencvaros met een omhaal het winnende doelpunt in blessuretijd. En dat bij zijn debuutmatch.

Foto: AFP

• Leeds krijgt toch nog beloning voor fairplay

Marcelo Bielsa en Leeds United kregen de Fair Play Award nadat ze in de strijd om promotie naar de Premier League tegenstander Aston Villa bewust hadden laten scoren om goed te maken dat ze zelf de score geopend hadden terwijl één van hun tegenstanders gekwetst op de grond lag. Een beslissing met gevolgen, want door de tegentreffer zouden Bielsa en Leeds deelname aan de meest lucratieve nationale competitie ter wereld mislopen.