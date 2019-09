Maandagavond blies het kruim van het internationale voetbal verzamelen in Teatro alla Scala, een statig operagebouw in Milaan. Daar werden de FIFA-awards uitgereikt, de prijzen voor de beste speler, beste speelster, beste coaches, maker van het mooiste doelpunt en nog veel meer. Wereldsterren als Lionel Messi, Frenkie de Jong of onze landgenoot Eden Hazard werden speciaal overgevlogen om erbij te zijn. Daar mag je al eens een pak voor uit de kast halen.