Brussels Airlines annuleert vluchten Thomas Cook

Brussels Airlines annuleert enkele vluchten die de luchtvaartmaatschappij namens Thomas Cook uitvoert. De touroperator heeft al enkele weken zijn rekeningen niet betaald.

Brussels Airlines meldt in een persbericht dat het dinsdag 24 september al twee retourvluchten annuleert die de luchtvaartmaatschappij uitsluitend voor de touroperator uitvoert. Het gaat om:

SN3881 Brussel-Enfidha

SN3882 Enfidha-Brussel

SN3885 Brussel-Djerba

SN3886 Djerba-Brussel

Als reden haalt Brussels Airlines de moeilijke financiële situatie van Thomas Cook Belgium aan. ‘En het feit dat de touroperator zijn achterstallige betalingen van de laatste weken niet kan nakomen.’

Voorlopig zijn enkel deze vluchten geannuleerd, maar later volgen mogelijk meer vluchten. ‘De Belgische luchtvaartmaatschappij bekijkt momenteel haar vluchtplan voor de komende weken en maanden en zal zo snel mogelijk informeren over eventuele wijzigingen in haar vluchtaanbod.’

De ‘mixed flights’, waar dus niet enkel klanten van Thomas Cook mee vliegen, gaan wel nog door.