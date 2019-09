Stéphane Moreau koopt zich vrij

Via de zogenaamde ‘afkoopwet’ staat Nethys-topman Stéphane Moreau op het punt om een aantal rechtszaken uit het verleden af te schudden.

Als de raadkamer haar akkoord geeft, wordt de spons gehaald over een paar gerechtelijke dossiers die Stéphane Moreau boven het hoofd hingen. De Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer bevestigt dat aan de redactie van Le Soir. ‘Het proces is effectief opgestart, maar is voorwaardelijk en gekoppeld aan het advies van de raadkamer.’ Om hoeveel geld het gaat, is niet duidelijk.

Veranda

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om de recente dossiers waarmee de topman van Nethys de voorbije weken in het nieuws kwam, zoals de verkoop van Voo, Win en Elicio (DS 20 september). Het gaat om oudere zaken, zoals het grote fraudedossier rond Tecteo (tot voor kort Publifin, nu Enodia) en Nethys. Daarbij waren er verdenkingen van schriftvervalsing, misbruik van overheidsmiddelen en verdachte bankverrichtingen.

Ook de zogenaamde ‘pergola-affaire’ valt binnen de deal. In 2010 viel bij een storm een boom die op een stuk grond van Moreau stond, op de veranda van de buren. De schade bedroeg goed 50.000 euro. Toen Moreau ontdekte dat hij daarvoor niet verzekerd was, stelde Ethias alsnog een contract op dat vóór het ongeval inging. Ook een zaak van mogelijke belangen­vermenging tussen Moreau als Nethys-bestuurder en als privé­ondernemer met een waterkrachtcentrale in het Congolese Noord-Kivu wordt mogelijk afgekocht.



Kamerlid Raoul Hedebouw (PVDA/PTB) spreekt van ‘klassenjustitie’ en wil dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ingrijpt.