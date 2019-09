Demi Moore openhartig: ‘Ik werd verkracht toen ik 15 jaar oud was voor 500 dollar’

In haar memoires Inside out vertelt actrice Demi Moore (56) over haar moeilijke jeugd.

Na haar scheiding met Ashton Kutcher, zeven jaar geleden, ging Demi Moore door een moeilijke periode. Haar gezondheid ging achteruit, ze gebruikte drugs, haar kinderen wilden niet meer met haar praten en ze stortte in op een feestje. ‘Ik was mezelf verloren’, zegt ze in een interview met Good Morning America. Met haar memoires wou ze haar leven weer in handen nemen. En daarin is ze zeer openhartig.

Haar ouders kampten beiden met een alcoholverslaving, schrijft ze. Ontrouw en zware ruzies waren de norm in het gezin. Toen ze twaalf jaar was, probeerde haar moeder voor de eerste keer zelfmoord te plegen. ‘Ik herinner me hoe ik met mijn vingers, de kleine vingers van een kind, de pillen uit de mond van mijn moeder probeerde te halen.’

Sindsdien was haar kindertijd voorbij, zegt ze.

Verkrachting

Demi Moore vertelt dat ze dertien was toen ze ontdekte dat haar vader niet haar biologische vader was. Ze voelde zich toen ongewild. Haar ouders gingen uit elkaar en Demi Moore bleef thuis achter met haar labiele moeder. Zij nam haar tienerdochter mee naar bars in de hoop om aandacht van mannen te krijgen.

Op haar vijftiende werd ze door haar moeder geprostitueerd, schrijft Moore. Een oudere man die ze kenden, was bij haar thuis met de sleutel. Ze zegt dat hij haar verkrachtte. Daarna vroeg hij haar hoe het voelde om geprostitueerd te worden door haar moeder ‘voor 500 dollar’.

Op de vraag of haar moeder handelde als een pooier antwoordt ze: ‘Diep in mijn hart geloof ik van niet. Ik denk niet dat de transactie zo vanzelfsprekend gebeurde, maar ze heeft dit laten gebeuren en heeft me in gevaar gebracht.’

Acteren

Uiteindelijk stopte ze met school en trok ze weg van haar moeder om zelf een toekomst uit te bouwen. Zonder enige acteerlessen deed ze mee aan audities. ‘Ik had niets te verliezen, dus waarom niet?’

Demi Moore in GI Jane van Ridley Scott. Foto: Photo12

Toen ze negentien was kreeg ze een rol in de soap ‘General Hospital’. Maar ze had het gevoel dat ze boven haar gewicht bokste. Ze begon overmatig alcohol te drinken en cocaïne te gebruiken. Nadat ze een rol had aangeboden gekregen in St. Elmo’s Fire (1984), vroeg de regisseur dat ze eerst zou afkicken. Bijna twintig jaar hield ze het vol. De film betekende meteen ook haar doorbraak. In de jaren negentig kreeg ze grote rollen, onder meer in Ghost, A few good men en GI Jane. Al snel werd ze een van de bestbetaalde actrices van Hollywood.

‘Waarom ik dit allemaal blootleg? Er is niets dat ik nog te beschermen heb’, zei Moore bij de lancering van het boek in The New York Times.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be