Charleroi op het matje voor ”Ndongala is een dief in H&M”

De openingswedstrijd van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League tussen Charleroi en KRC Genk (2-1) krijgt nog een vervolg. De Limburgers worden door het Bondsparket opgeroepen, omdat ze pyrotechnisch materiaal gebruikten op Mambourg. Charleroi lanceerde dan weer een gevoelig spreekkoor tegen ex-speler Ndongala.

Genk moet op 1 oktober voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verschijnen, omdat enkele supporters zich op 13 september misdroegen in Charleroi. In het bezoekersvak werd allerhande pyrotechnisch materiaal afgestoken. Er wacht de landskampioen wellicht een boete, zeker nu de regels omtrent het gebruik van vuurpijlen en rookbommen strenger zijn geworden.

Ook de thuisploeg riskeert nog een sanctie. Enkele Zebra’s staken de draak met ex-speler Dieumerci Ndongala, die nu voor Genk voetbalt. Uit het vak van de harde kern in het Stade du Pays weerklonk “Dieumerci est un voleur chez H&M”, ofwel “Dieumerci is een dief in H&M”. Enkele dagen voor de bewuste wedstrijd werd Ndongala op basis van zijn huidskleur en voorkomen onterecht beschuldigd van diefstal in de H&M-winkel in Vilvoorde. De Pro League had dat incident eerder al veroordeeld. Aangezien het gaat om een spreekkoor, wordt dit dossier in eerste aanleg behandeld door de Geschillencommissie Hoger Beroep op vrijdag 4 oktober.

In geen van beide gevallen liet bondsprocureur Kris Wagner in zijn kaarten kijken wat de gevorderde strafmaat betreft. Die zal hij pas bekendmaken tijdens de zittingen.