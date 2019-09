Vanavond op tv: nieuwe realityreeks (zonder Luk Alloo)

Wie zich afvraagt wat de luchtpolitie juist doet, kan vanavond terecht op VTM. Dit zijn onze tv-tips.

1. MARTEN & OOPJEN: PORTRET VAN EEN HUWELIJK

NPO 2 20.55-22.00 uur

Documentaire over het politiek-diplomatieke steekspel tussen Nederland en Frankrijk over de verkoop van de schilderijen Marten en Oopjen van Rembrandt. Die leek bij momenten op een ruzie over de kinderen in een vechtscheiding. Ontluisterende televisie.

2. THE $50M ART SWINDLE

BBC 2 22.00-23.30 uur

We blijven in de kunstzinnige sfeer met het waanzinnige levensverhaal van Michel Cohen, die het van schooier tot vermaard kunsthandelaar schopte, zijn fortuin verspeelde op de beurs en daarna op de vlucht sloeg.

3. DE LUCHTPOLITIE

VTM 21.55-22.55 uur

Nieuwe realityreeks over de enige afdeling ‘luchtsteun’ bij de federale politie, die onder meer per helikopter verdachten opspoort bij antidrugsacties. Luk Alloo doet niet mee. (Vliegangst, naar verluidt.)

4. Terzake

Canvas, 20.00 uur

Terzake gaat vanavond in op het faillissement van Thomas Cook en de ongewone eerste zitting van het Vlaams Parlement. De Belgische onderhandelaar Geert Fremout geeft vanuit New York uitleg over de klimaattop.

5. De Afspraak

Canvas, 20.30 uur

Toerisme-expert Jan van der Borg (KU Leuven) geeft uitleg over het faillissement van Thomas Cook. Zullen er nog meer touroperatoren over de kop gaan?

6. Vandaag

Eén, 22.05 uur

Nora Monsecour werd geboren als Aaron en heeft van haar levensverhaal een boek gemaakt. Samen met haar tweelingbroer Arno zit ze in de studio. Tourist LeMC maakte een nieuw campagnelied voor 11.11.11. En twee studenten komen samen met toxicoloog Jan Tytgat over het alcoholgebruik bij studenten. Hoe problematisch is hun drinkgedrag?

Floor van der Meulen maakte de documentaire ‘The Last Male on Earth’, een film over het laatste mannetje van de noordelijke witte neushoorns.