Nieuw schandaal rond Boris Johnson

De Britse premier Johnson weigert te antwoorden op vragen over publieke middelen die hij zou hebben toegeschoven aan Jennifer Arcuri, een zakenvrouw maar ook een goede vriendin.

The Sunday Times meldt dat Johnson, toen hij burgemeester van Londen was, 30.000 euro subsidies heeft laten betalen aan Jennifer Arcuri, een goede vriendin die hem vergezelde op handelsmissies als onderneemster. Ze zou dit jaar ook 113.000 euro subsidies hebben gekregen van het ministerie van Cultuur en Media. Dit terwijl ze eerder dit jaar alweer naar de VS was verhuisd.

Of alles helemaal koosjer is, wordt in twijfel getrokken in de Britse media en ook oppositiepartij Labour vraagt uitleg. De huidige burgemeester van Londen, Sadiq Khan (Labour), heeft zijn administratie een onderzoek gevraagd naar de uitgaven van Johnson.

Johnson zelf antwoordt niet op vragen over Arcuri. Maar een van de ministers van zijn kabinet, Grant Shapps, heeft al de verdediging van de premier op zich genomen. Volgens hem is het niet meer dan normaal dat ondernemers meereizen op buitenlandse missies waar Groot-Brittannië wordt gepromoot.

Dat zegt ook Arcuri zelf. ‘Elke subsidie die mijn bedrijven hebben gekregen en elke handelsmissie waar ik aanwezig was, hebben alleen te maken met mijn rol als zakenvrouw.’ Zij heeft onder meer het bedrijf Hacker House opgericht dat ethische hackers inzet om zwakke plekken in de informatica van bedrijven te zoeken.

Intussen vertellen kranten als The Sun graag dat Johnson vaak langsliep bij Jennifer Arcuri toen hij nog burgemeester van Londen was. En dat Arcuri, een voormalig model, een danspaal had staan in het midden van haar living. Zelf noemt ze Johnson ‘een goede vriend’.