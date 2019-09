Frankrijk ontdekt Bo Van Spilbeeck

Het autobiografische boek van Bo Van Spilbeeck krijgt een Franse vertaling. De gezaghebbende krant Le Monde blikt al vooruit op de vertaling van het boek.

Toen VTM begin 2018 aankondigde dat Boudewijn Van Spilbeeck voortaan als Bo door het leven zou gaan, ging dat ook in het buitenland niet ongemerkt voorbij. Anderhalf jaar later blijkt dat ook onze zuiderburen nu het volledige verhaal willen kennen.

Het boek ‘Eindelijk vrouw’ ligt er vanaf 2 oktober in de winkelrekken, met als titel: ‘Comment je suis devenue Bo’ (Hoe ik Bo ben geworden).

Le Monde brengt maandag al een uitgebreide stuk over de ‘transgender sterjournalist die België heeft ontroerd’. De krant staat stil bij het verhaal dat hier al bekend is: over hoe Van Spilbeeck van het scherm verdween en als vrouw terugkeerde ‘met gestifte lippen, blonde pruik en een bloemenkleedje’.

De krant merkt op hoeveel steun Van Spilbeeck kreeg ‘in het heel rechts georiënteerde Vlaanderen’, zelfs van de directie van VTM. Dat dat onze premier Charles Michel een sjaal cadeau deed aan de journaliste geldt voor de Fransen als ultieme blijk van steun.

‘Ik heb vooral veel geluk gehad’, citeert de Franse krant Van Spilbeeck. ‘En ik ben erg trots op mijn land’.