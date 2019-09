Man omgekomen in jachthaven Nieuwpoort na val in water

In de jachthaven van Nieuwpoort is zondagnamiddag het levenloze lichaam van een 62-jarige man uit de streek van Moeskroen aangetroffen. Wellicht is hij uitgegleden en in het water beland.

De 62-jarige man was eigenaar van een boot in de jachthaven aan de Watersportlaan. Het lichaam werd tussen twee boten opgemerkt door de eigenaars van een jacht. De scheepvaartpolitie en de brandweer snelden nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Uit de eerste bevindingen van de wetsdokter blijkt dat van kwaad opzet geen sprake is. Ook een wanhoopsdaad wordt uitgesloten. Vermoedelijk is het slachtoffer uitgegleden en in het water gesukkeld. Er zijn ook geen aanwijzingen, dat hij onwel zou zijn geworden.