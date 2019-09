De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zei in een donderspeech aan de wereldleiders op de klimaattop dat ze de jonge generatie in de steek laten. Na haar speech kwam de Amerikaanse president Donald Trump onverwacht langs op de top.

‘Ik zou hier niet moeten staan’, zei de 16-jarige Thunberg bij de opening van de VN-klimaattop in New York. ‘Ik zou terug op school moeten zijn aan de andere kant van de oceaan. Toch komen jullie naar ons jonge mensen voor hoop. Hoe durven jullie? Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie holle woorden.’

Thunberg verwijt volwassenen dat ze niet genoeg doen om het milieu te beschermen. ‘Mensen lijden’, ging ze voort. ‘Mensen sterven. Hele ecosystemen begeven het. We staan aan het begin van een massa-extinctie. En het enige dat jullie doen is over geld praten en over sprookjes van eeuwige economische groei. Hoe durven jullie! Al meer dan dertig jaar is de wetenschap duidelijk. Maar jullie blijven wegkijken, hoe durven jullie. En hier zeggen dat jullie genoeg doen, terwijl het nodige beleid en de oplossingen nog altijd niet in zicht zijn.'

Thunberg: 'Jullie laten ons in de steek, maar jonge mensen beginnen jullie verraad te begrijpen. De ogen van de toekomstige generaties kijken toe. Als jullie ervoor kiezen om ons in de steek te laten, dan zullen we jullie nooit vergeven.'

Verschillende belangrijke wereldleiders hebben hun kat gestuurd naar de klimaattop. Verwacht werd dat de Amerikaanse president Donald Trump de top niet zou bijwonen, maar hij is onverwacht toch opgedaagd. Hij arriveerde na de speech van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Trump trok de Verenigde Staten in 2017 uit het Klimaatakkoord van Parijs omdat dat nefast zou zijn voor de Amerikaanse economie. Hij heeft bovendien talrijke maatregelen rond duurzaamheid van zijn voorganger Barack Obama ongedaan gemaakt.

VN-secretaris-generaal António Guterres zei dat er dringend actie nodig is. ‘De tijd dringt, maar het is nog niet te laat.’

Even voor de start van een top maakten de Verenigde Naties (VN) bekend dat nu 66 landen zich aansluiten bij de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal willen zijn. Tegen 2020 moeten de 195 ondertekenaars van het Akkoord van Parijs nieuwe engagementen op tafel leggen.