Ophef vlak voor WK atletiek: Duitse tv-reportage beschuldigt Keniaanse topatleten van dopinggebruik

Twee toppers uit de Keniaanse selectie voor het WK atletiek in Doha hebben zich heel recent laten behandelen met epo. Dat blijkt uit een tv-reportage van de Duitse televisiezender ZDF. Het gaat hierbij om een man en een vrouw die met een verborgen camera werden gefilmd op het ogenblik dat ze de epo in hun aderen spuiten.

Een anonieme arts bevestigt dat epo in Kenia veelvuldig wordt gebruikt. ‘Maar niet kort voor een wedstrijd’, klinkt het. ‘Hier wordt epo gebruikt tijdens trainingsperiodes zodat ze harder kunnen trainen en dus meer baat hebben bij hun trainingen. Van de huidige nationale ploeg had ik alleen al acht atleten in behandeling.’

De Keniaanse atletiekfederatie ‘Athletics Kenya’ gebaart van krommenaas. Voorzitter Barnabis Korir is formeel: ‘Wij volgen de WADA-regels’, klinkt het. ‘De atleten zijn goed ingelicht, we hebben alle dopingregels duidelijk gemaakt. Ze kennen ook de consequenties: wie op doping wordt betrapt, wordt uit het team gegooid en zal nooit nog de kleuren van Kenia verdedigen.’

Volgens de ZDF-reportage worden er echter corrupte deals gesloten tussen de atletiekfederatie en het Keniaanse dopingagentschap. ‘De resultaten (van de dopingtesten, red) worden verborgen gehouden zodat het niet tot schorsingen komt’, aldus een voormalige medewerker van het dopingagentschap. ‘De instanties werken samen en verdienen er geld aan, betaald door de atleet of diens manager.’

De Internationale Atletiekfederatie IAAF heeft intussen ook alarm geslagen. Geconfronteerd met de resultaten van de ZDF-reportage, wil ‘chef integriteit’ Brett Clothier antwoorden. ‘Het zijn zware beschuldigingen maar we zijn niet zo naïef te beweren dat problemen als corruptie in Kenia niet bestaan.’

Kenia staat al op een lijst. ‘We werken met categorieën’, verduidelijkt Clothier. ‘Vijf landen behoren tot de A-categorie. Dat zijn landen met een zware dopingproblematiek die bijgevolg door ons op de voet gevolgd worden. Kenia behoort tot de A-landen. Als ze zich niet aan de regels houden, dan dreigt voor hen de volledige uitsluiting.’