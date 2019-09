Ook sms-actie voor Mathis is overdonderend succes

De sms-actie voor kankerpatiëntje Mathis Geens (1,5) uit Booischot (Heist-op-den-Berg) kent veel succes. Maandag lag het sms-systeem het grootste deel van de dag plat door een panne, maar ondanks die tegenslag konden toch al 60.000 sms’jes worden genoteerd.

'De sms-actie is in de nacht van zaterdag op zondag opgestart', zegt voorzitter Patrick Hubeau van het KinderKanker Steunfonds. 'Zondag is er enorm veel respons op gekomen. Maandagochtend net voor de panne stond de teller al op 60.000 sms’jes. Aan 2 euro per sms is dat al 120.000 euro. Niet slecht, want de actie heeft maar ongeveer een dertigtal uur nodig gehad', klinkt het.

'We hopen nu op een tegemoetkoming van telecombedrijven Telenet, Proximus en Orange, want normaal gezien rekenen zij een halve euro per sms aan. Bij Pia hebben ze die kosten laten vallen omdat het voor het goede doel was, wij hopen op een gelijkaardige behandeling, zodat de volledige 120.000 euro kan behouden worden voor het goede doel', klinkt het.

Als de bedrijven dat doen, dan is het totaalbedrag dat Mathis nodig heeft voor zijn levensreddende immunotherapie nu al zeer dichtbij. Zijn behandeling om definitief te genezen van een neuroblastoom aan de bijnier kost 182.000 euro. Er is ook al een bijdrage van het KinderKanker Steunfonds zelf van 15.000 euro, onze vrijwilligers hebben ook voor minstens 6.000 euro spulletjes verkocht aan supermarkten. En de Facebook-inzameling van de familie heeft ook al 25.000 euro opgeleverd. En dan zijn er nog heel wat kleinere initiatieven uit de grond gestampt.

Technische problemen

De technische problemen van maandag gooiden wel nog wat roet in het eten. Mensen die wilden storten, kregen een foutmelding. Anders was het totaalbedrag wellicht nog een flink pak wat hoger geweest. 'Het probleem zit bij de operator, een firma die de sms-actie technisch runt. Hij heeft het heel de dag proberen op te lossen, maar dat is nog niet gelukt. De bedoeling is dat de actie zeker nog heropgestart wordt. Als er geld over zou zijn, dan gaat dat naar gezinnen die in dezelfde situatie zitten', benadrukt Patrick Hubeau.

De actie heet ‘Steun Kanjer Mathis’. Er wordt gevraagd om ‘Mathis’ te sms’en naar het nummer 6045.