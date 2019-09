De 71ste jaarlijkse uitreiking van de Emmy Awards (de Oscars van de Amerikaanse televisie) was best een interessante editie, waaruit wel enkele (meer bepaald: vier) conclusies vallen te trekken omtrent de toekomst van televisie.

Het is zondag niet de verpletterende overwinning van Game of thrones geworden die was aangekondigd. De fantasyreeks van HBO, waarvan het laatste seizoen inmiddels is uitgezonden, kreeg wel nog de Emmy ...